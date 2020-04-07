Барабанов, Денисенко, до свидания. Но что ждет их в НХЛ?

Этого следовало ожидать. Барабанов, едва ли не единственный в СКА воспитанник питерского хоккея, решил попытать счастья в НХЛ. Он не драфтованный, поэтому мог выбрать клуб. По словам его агента, список был длинный. Олимпийский чемпион остановился на «Торонто», где осенью ярко дебютировал омич Илья Михеев.

Любопытный штрих: универсала Михеева, умеющего одинаково добротно атаковать и защищаться, не взяли на чемпионат мира в Братиславу, потому что он отказался переходить в СКА. Барабанов же ожидаем пробился в сборную и вернулся из Словакии с бронзовой медалью (добавив ее к золоту Пхенчхана и бронзе Кельна/Парижа). В Братиславе его даже пытались внедрить в звено к Кузнецову и Овечкину.

Барабанов – не бомбардир, его конек – контроль шайбы, умение выбираться из углов, а также из-за ворот на пятачок. Вспомним, как он в стартовом матче ЧМ-2017 со шведами снабдил шайбой Андронова, который сравнял счет (1:1).

Впрочем, Барабанов и забить может. В московском матче с ЦСКА оформил хет-трик, забросив три разноплановые шайбы: броском в позиционной атаке через «экран», после сольного прохода (оставил не у дел капитана ЦСКА Нестерова), наконец, в пустые ворота.

В начале сезоне игра у Барабанова не клеилась. Говорили, что его фирменные «кораблики» не так эффективны на зауженных канадских коробках, как на европейских «аэродромах». Но стоило Алексею Кудашову переместить его в первое звено, как форвард расцвел. Автор этих строк разговаривал с Барабановым после поражения СКА в Ярославле (3:4ОТ). В том матче армеец оформил дубль, был близок к хет-трику, но в овертайме попал в штангу, а в обратке железнодорожник Кудрявцев заставил ошибиться голкипера Самонова. Александр очень огорчился, но именно с этой игры начался его подъем.

В олимпийском Пхенчхане телевизионщик со второй кнопки перепутал Барабанова с Капризовым. Отвечал на вопросы питерец, а титры указывали, что интервьюируемый – московский армеец, будущий автор золотого гола.

Сейчас не будем загадывать, как сложится карьера Александра в НХЛ. Очень важно попасть в правильную команду. Думается, рядом с Михеевым (если омич, конечно, продлит контракт с «Торонто») у него получится.

С Денисенко все сложнее. Недавно уже бывший главный тренер «Локомотива» Майк Пелино заявил, что Григорий пока не готов ни к НХЛ, ни даже к АХЛ. Во «Флориде» зажигает опытный Дадонов, но не смог закрепиться молодой московский армеец Мамин и через полтора года, проведенных за океаном, вернулся в КХЛ.

Похоже, Денисенко готов выломать дверь в сильнейшую лигу мира. Пусть и не сразу. В Ярославле, правда, полагают, что ему не хватает характера. Заокеанские эксперты иного мнения, раз в рейтинге молодых талантов поставили Денисенко выше Капризова, наколотившего в этом чемпионате больше трех десятков шайб.

После возвращения из Остравы с МЧМ Григорий сник. Не помог и перевод его в первое звено к легионерам Пяярви-Свенссону и Ландеру. Неровно Денисенко провел плей-офф. Хотя в четвертом матче против «Йокерита» в Хельсинки, а потом в Ярославле показал товар лицом.

Возможно, смена обстановки поможет ему осуществить главную мечту жизни. В НХЛ и игроки мизерного таланта пробивались и завоевывали Кубок Стэнли, причем не единожды.