Сергей Карякин: Соседей избегаем – они вернулись из Италии

– Я нахожусь с семьей в своем доме в Подмосковье, поэтому все условия для самоизоляции есть, – говорит Сергей. – Можно выйти на улицу, даже сделать барбекю или просто подышать воздухом. В этом большой плюс в сравнении с тем, если находиться в городской квартире.

– Теперь с соседями можно только издалека общаться.

– У меня соседи не очень благополучные – не так давно вернулись из Италии. Более того, они возвращались рейсом, на котором оказались зараженные. Правда, вернулись они больше месяца назад, карантин прошли, но все равно мы их пока избегаем. Нужно соблюдать меры предосторожности.

– Есть желание в такой обстановке работать над шахматами?

– Наоборот, ничто не отвлекает от работы. Я буквально на днях вернулся со сбора. Чтобы предвосхитить все вопросы – сбор проходил Подмосковье. Там мы работали в режиме полной изоляции, даже в столовую не ходили, еду приносили прямо в номера. Никаких ненужных контактов не было.

– Какой ближайший турнир был в плане?

– В двадцатых числах апреля в Сочи должен был пройти командный чемпионат России, я должен был играть за сборную Москвы. Затем в мае в плане стоял традиционный турнир в Шамкире, в Азербайджане. Все это перенесли. На июль запланирован турнир в Амстердаме. Но пока рано говорить, что он состоится. Столько турниров отменяют.

– В интернете в шахматы играете?

– Честно говоря, не очень люблю это занятие. Я из того поколения, для которого важно живое общение. А так, у меня есть ник, под которым играю в соревнованиях по интернету. Все знают, что это я.

Но сейчас вся шахматная элита ушла в интернет. Недавно играл в турнире вместе в Грищуком, Мамедьяровым, Домингесом. А на днях на крупнейшем портале chesscom было сыграно за день более 5 миллионов партий. Потрясающая цифра!

– Шахматист от долгого простоя форму не теряет, в отличие от футболиста.

– Это так, но если пауза затягивается на полгода, то при участии в турнире может сказаться неразыгранность. Нужно будет время для набирания формы. Однако есть определенные методики, чтобы держать себя в тонусе. Можно играть тренировочные партии, в том числе по интернету. Это нас выгодно отличает от футболистов, теннисистов. Нам не нужны залы, чтобы держать себя в форме и не лишаться практики, достаточно ноутбука и интернета.

– Сейчас самое время смотреть сериалы.

– С удовольствием, это моя слабость. Из последних – «Отель Элеон». Я за всеми новинками кино слежу, кинотеатры активно посещаю. Например, «Холоп» посмотрел. Хит последнего времени – фильм «Джентльмены», три раза его посмотрел. Это такая пародия на лондонскую мафию, типа наших «Жмурок».