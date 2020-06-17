Кайри Ирвинг поднял бунт в НБА. Рестарт сезона под угрозой

ПРИНЦ ПРОТИВ КОРОЛЯ

В начале июня офис Лиги официально объявил о возобновлении чемпионата, намеченного на конец июля. План почти единогласно одобрили и руководители клубов, и профсоюз игроков. Правда, уже тогда ходили слухи, что не все звезды хотят ехать в Орландо (вся оставшаяся часть сезона пройдет на площадках «Дисней Уорлда» в этом городе в штате Флорида). Но всерьез это никто не принимал. Мол, есть отдельные недовольные – побубнят, да успокоятся.

А потом случилось убийство Джорджа Флойда, США захлестнули массовые акции протеста, беспорядки, мародерство и грабежи, проводимые под лозунгом BLM (Black lives matter – «Жизни черных имеют значение»). Многие игроки НБА, большинство которых – чернокожие, стали активно принимать в них участие (ну, в мирных шествиях, конечно, не в грабежах). И всеми способами привлекали внимание к вопросу расовой дискриминации в стране.

Тут-то на первый план и вышел Кайри Ирвинг. Тот самый «золотой мальчик Кливленда», помогавший Леброну взять титул с «Кавс» в 2016 году, а после – сбежавший от Короля в «Бостон», дабы не оставаться в тени Джеймса. Ирвинг – звезда высшего уровня, лучший клатчер НБА (никто не бывает так эффективен в напряженных концовках – это почти общепризнанный факт), один из самых ярких игроков поколения. А еще – известный сторонник теории плоской Земли и в целом, скажем так, парень с весьма своеобразным мышлением. Так вот – именно он взял на себя смелость публично объявить, что многие игроки сейчас против рестарта сезона. И что с их мнением придется считаться.

ПОДГОТОВКА К БУНТУ

Казалось бы – какая связь между движением BLM и предстоящим возобновлением сезона? Очень простая – по логике Ирвинга и его сторонников, рестарт чемпионата НБА отвлечет внимание общественности от борьбы с расизмом. Чего игроки – активные участники этой борьбы – допустить, конечно, не могут.

Кайри не ограничился простым заявлением. Помимо прочего, он является вице-президентом профсоюза игроков (главой там выступает защитник «Оклахомы» Крис Пол). Используя не только свой статус звезды, но и определенный административный ресурс, Ирвинг в минувшую пятницу собрал онлайн-конференцию с участием около 100 баскетболистов. Самого разного калибра – от Рассела Уэстбрука и Джоэля Эмбиида (стартовый состав «Матчей всех звезд») до дальних скамеечников. В течение полутора часов ребята обсудили самые разные вопросы и проблемы. В частности – риски для психологического и физического состояния игроков, связанные с длительным пребыванием в «пузыре» в Орландо. Финансовый вопрос – какие спонсоры будут представлены в «Дисней Уорлде», положено ли что-то игрокам от рекламы? Обсудили падение доходов Лиги и, разумеется, самих зарплат, которое случилось в этом сезоне. Про сам принцип распределения этих зарплат тоже поговорили. Вон, Кайри заметил: лишь 20 человек в НБА получают достойные деньги, и он – в их числе. У остальных все значительно хуже. «Это система, которая призвана нас разделить!» – громко заявлял Ирвинг.

По логике звезды «Бруклина», нормальная зарплата – это все, что больше 30 миллионов долларов в год. А все, что меньше – так, крохи с барского стола…

Но главной темой повестки стала, конечно, борьба за права черных. То влияние, та роль, которую в ней играют представители НБА. И что они могут сделать ради этой борьбы – в том числе, бойкотировав рестарт сезона.

КАКОВА ЦЕНА ВОПРОСА?

В итоге была создана некая коалиция игроков НБА, которую возглавили сам Ирвинг и защитник «Лейкерс» Эвери Брэдли. В понедельник у них была еще одна онлайн-встреча. А чуть позже коалиция обнародовала свои приоритетные задачи. Ничего необычного, все вполне в духе борьбы за права чернокожих. Мол, в НБА должны улучшить практику принятия черных на работу в офисах клубов и на должности главных тренеров, выделять пожертвования организациям, обслуживающим черные общины, заключить соглашения с компаниями, принадлежащими черным бизнесменам и т.д., и т.п.

Ну и по-прежнему Ирвинг агитирует не ехать в Орландо. Хотя ему легко – он и так пропустит концовку сезона, поскольку еще в марте перенес операцию на плече.

Так какова вероятность, что игроки действительно откажутся выходить на паркет? Если не все, то их значительная часть (речь о примерно сотне человек минимум – это почти треть от общего количества баскетболистов).

В среду, 17 июня, The Athletic опубликовал более подробный план возобновления сезона. И вот что оказалось – офис Лиги не собирается никого тащить силком! В одном из пунктов четко прописано, что каждый игрок волен отказаться от выступления в заключительной части чемпионата. Единственное условие – сообщить об этом он должен до 24 июня. При этом за каждый пропущенный матч будет удержана 1/92,6 часть зарплаты, но не более чем за 14 игр (даже если команда в итоге проведет больше).

Вообще, в НБА действует принцип, что зарплаты игроков формируются исходя из доходов Лиги и составляют 50 процентов от ее общей прибыли. Растет прибыль – растут и зарплаты. Прим этом если матчи не проводятся, то и зарплата не выплачивается. Из-за паузы в этом сезоне все игроки НБА в сумме уже недополучат порядка 300 миллионов долларов! Если чемпионат отменят совсем, владельцы клубов могут воспользоваться пунктом о форс-мажоре и сократить выплаты еще на 25 процентов. В общей сложности в этом случае игроки потеряют 1,2 миллиарда. И это только за нынешний сезон! Потери Лиги составят два миллиарда.

К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

То есть, бойкотировать рестарт никому попросту финансово невыгодно. К чему и взывал на упомянутой встрече глава профсоюза Крис Пол. Он же держит в уме и другую опасность – в случае открытого конфликта между игроками и владельцами клубов, у последних на руках будут все козыри, чтобы приструнить вторую сторону.

Дело даже не в том, что миллиардеры-владельцы команд и топ-менеджмент самой НБА в бизнесе понимают куда больше, чем необразованные (в массе своей) ребята, разбогатевшие за счет спортивного таланта и почему-то решившие, что теперь могут диктовать свои условия прожженным финансовым воротилам. Дело в самих инструментах, заложенных в коллективном соглашении в НБА. Массовый бунт игроков даст им повод пересмотреть данное соглашение, закрыть Лигу на локаут и добиться того, чтобы в будущем распределение прибыли было не 50 на 50, а с куда меньшим процентом в пользу самих игроков. И поверьте, они так и сделают. Вырастить и раскрутить новых звезд этим ребятам проще, чем бодаться с нынешними, терпя при этом колоссальные убытки.

Это, кстати, прекрасно понимает Леброн Джеймс, давно сменивший риторику (еще в апреле он говорил, что ни за что не выйдет на площадку при пустых трибунах) и выступающий теперь за рестарт. И с ним согласны большинство других топ-звезд, определяющих лицо Лиги. Да и другие разумные парни тоже. «Ирвинг может говорить что угодно и агитировать за что угодно, но все пойдут за Леброном», – заметил Патрик Беверли.

Главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски уже заметил: Кайри сейчас наслаждается ситуацией. Наслаждается своей схваткой с другими топ-звездами, в первую очередь – с Леброном. И он представляет позицию большего количества игроков, чем думаем. Раздухарившись, парень даже предложил организовать свою Лигу – по своим правилам! Но представляет ли Ирвинг всю серьезность возможных последствий? Вспоминая, как настойчиво Кайри утверждал, что Земля плоская (хотя никто не понял до конца – он прикалывается или действительно в этом уверен), можно подумать – вряд ли.

С другой стороны, наблюдая за всем, что сейчас происходит в Америке, вряд ли нас еще хоть что-то удивит.