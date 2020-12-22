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Дефицитный бюджет, просьба Черчесова, Гинер и Федун мимо исполкома. Что решили российские клубы
22 декабря 18:16
автор: Артем Зибрак

Дефицитный бюджет, просьба Черчесова, Гинер и Федун мимо исполкома. Что решили российские клубы

Итоги заседания общего собрания клубов РПЛ.

В среду, 22 декабря, представители клубов РПЛ провели общее собрание в офисе лиги для подведения итогов 19 туров чемпионата страны и принятия нескольких стратегических решений. Вот что было решено за несколько часов в Доме футбола.

ПОДДЕРЖАЛИ ДЮКОВА

4 февраля состоится внеочередная конференция РФС, на которой состоятся выборы президента и членов исполкома организации. Главным кандидатом на должность президента будет действующий глава Александр Дюков. Никто из потенциальных конкурентов о своем выдвижении не сообщал. Вероятно, Дюков и выиграет эти выборы, клубы премьер-лиги уже поддержали его кандидатуру.

В ИСПОЛКОМ ВЫБРАЛИ ГАЛИЦКОГО…

Также определились кандидаты в исполком от РПЛ. В него войдут генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов (в голосовании он занял первое место – 12 очков), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев (с девятью очками они разделили второе-третье места).

Галицкий и сейчас является членом исполкома, занимая должность председателя Комитета детско-юношеского футбола. А самым неожиданным в голосовании стала победа Сайманова.

«Может, клубы не из первой пятерки давно созрели для того, чтобы у них был представитель в исполкоме. Думаю, с этим и связано, что выбрали меня, - сказал он после общего собрания РПЛ. – Кандидатом меня выдвинул «Ростов»… Для меня в итогах голосования нет неожиданности. Членами исполкома РПЛ должны быть люди, которые горят желанием что-то сделать для клубов. Планов громадье».

…ГИНЕР И ФЕДУН ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ

В то же время не смогли избраться президенты ЦСКА Евгений Гинер и «Сочи» Борис Ротенберг, владелец «Спартака» Леонид Федун и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Главным сюрпризом стал проигрыш Гинера и Федуна, входящих в нынешний созыв исполкома РФС.

Глава армейского клуба и вовсе является председателем финансового комитета организации, членами которого являются представитель «Динамо» Соловьев (он также занимает должность первого заместителя президента «ВТБ») и известный миллиардер Петр Авен (председатель совета директоров «Альфа-Групп», которой принадлежат «Альфа-Банк», «АльфаСтрахование», «Билайн», «Перекресток», «Пятерочка», «Формула Кино» и многие популярные бренды).

На сайте РФС сказано, что Финансовый комитет анализирует годовую смету РФС, отчет о ее исполнении и годовую бухгалтерскую отчетность РФС, а также предоставляет их в исполком для утверждения.

«Был удивлен, что его не избрали, - прокомментировал итоги голосования президент РПЛ Сергей Прядкин. – Считаю, что с точки зрения поддержки и лобби РПЛ он один из самых весомых кандидатов. Но я уверен, что он еще поработает в исполкоме и на благо РПЛ».

ИЗБРАЛИ ДЕЛЕГАТОМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ РФС ЧЕБАНА

Это технический момент. Делегатом от АФК «РПЛ» (теперь так – Ассоциация футбольных клубов, на днях штатных сотрудников переоформили на «новое» место работы) на конференцию РФС выбран исполнительный директор лиги Сергей Чебан, месяц назад (21 ноября) отметивший 60-летие. Свою должность он занимает с 2008 года.

УТВЕРДИЛИ ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ РПЛ НА 2020 ГОД

Впервые при Прядкине РПЛ завершила год с дефицитом бюджета. Об этом он сообщил сам, не раскрывая подробностей: «Пандемия повлияла на бюджет. Впервые за несколько сезонов уходим с минусом. Субарендаторы ушли из лиги, увеличились расходы в связи с санитарным регламентом. Речь в внутреннем бюджете лиги, спонсорского бюджета это не касается».

В будущем году планируется исправить данную ситуацию. Вновь слово главе лиги: «Все, что необходимо, мы указали клубам, они поддержали дорожную карту. Вместе с этой дорожной картой мы должны выйти в ноль, это реально. А дефицит ощущает не только РПЛ, но и другие структуры нашего футбола».

Утвержден также бюджет на 2021 год.

ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ PWC…

PricewaterhouseCoopers (или просто PwC) – это международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Еще представители уже несколько лет работают с РПЛ, помогая различной аналитикой. В среду они озвучили доклад по результатам аналитического этапа разработки стратегии развития. На его основе PWC и уполномоченный комитет РПЛ разработают инициативы и дорожную карту стратегии, которые будут представлены общему собранию в начале 2021 года.

…И ПОЖЕЛАНИЕ ЧЕРЧЕСОВА

Также на заседании выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур РПЛ на другую дату. В данный момент он запланирован на 21 марта (это предварительная дата, ближе к делу РПЛ опубликует разбивку по дням недели), а 24-го, 27-го и 30-го национальной команде предстоят три первых матча отборочного турнира к ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии, соответственно.

Клубы «приняли обращение Черчесова к сведению» (цитата по сайту РПЛ) и пообещали принять решение после консультации с главными тренерами команд.

«ТАМБОВ» НЕ ОБСУЖДАЛИ

Уже после собрания Прядкин ответил на вопросы журналистов. В том числе рассказал о том, что лига совместно с РФС продумывает, как помочь испытывающему финансовые трудности «Тамбову»: «Все те требования и помощь от РПЛ, что должны быть, есть, и мы ее оказываем. Есть сумма коммерческих доходов, она будет выплачена «Тамбову», если они будут выполнять все требования членства.

Недавно вернулся из Тамбова, где мы определили точку и как мы должны действовать дальше. На встрече были и представители финансового блока тамбовского региона, и сам (губернатор Александр) Никитин. Сделаем все возможное, чтобы «Тамбов» продолжил свое участие в РПЛ».

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