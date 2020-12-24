Тарасова и Морозов возвращаются! На чемпионате России они обыгрывают всех молодых

Сейчас много всяких споров насчет «Болеро». Особенно в связи с новой произвольной программой Камилы Валиевой - мол, музыка сложная, медленно-ритмичная, ошибок не прощает и т.д. Я сам не спорю – то есть, наоборот, спорю! Ну, или спорил – до сегодняшнего дня.

В самом начале проката Евгении Тарасовой и Владимира Морозова действительность (а на самом деле, конечно, мастерство их самих и их тренеров) весьма наглядно объяснила всем, включая меня, что такое настоящее «Болеро». Оказывается, это когда вы просто выбрасываете руки в стороны в такт музыке с растопыренными (обязательно!) пальцами. Вот и все.

Не верите? Ну, тогда смотрите самивидео из трансляции Первого канала. Вот не будь этого акцента – не было бы и программы, разве нет?

«Болеро» не терпит малейшей неритмичности. Зато если ритм пойман, то он возвращает поймавшему сполна. А то, что к Тарасовой и Морозову все равно придрались и оштрафовали их на балл из-за «задержки начала программы» - это ничего. Пока ничего.Вот если подобная хрень сыграет ключевую роль завтра, в произвольной программе, тогда я эту федерацию с ее же судьями прилюдно съем живьем, а пока – не надо. Мелкие брызги.