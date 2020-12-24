Тарасова и Морозов возвращаются! На чемпионате России они обыгрывают всех молодых

Сейчас много всяких споров насчет «Болеро». Особенно в связи с новой произвольной программой Камилы Валиевой - мол, музыка сложная, медленно-ритмичная, ошибок не прощает и т.д. Я сам не спорю – то есть, наоборот, спорю! Ну, или спорил – до сегодняшнего дня.
В самом начале проката Евгении Тарасовой и Владимира Морозова действительность (а на самом деле, конечно, мастерство их самих и их тренеров) весьма наглядно объяснила всем, включая меня, что такое настоящее «Болеро». Оказывается, это когда вы просто выбрасываете руки в стороны в такт музыке с растопыренными (обязательно!) пальцами. Вот и все.
Не верите? Ну, тогда смотрите самивидео из трансляции Первого канала. Вот не будь этого акцента – не было бы и программы, разве нет?
«Болеро» не терпит малейшей неритмичности. Зато если ритм пойман, то он возвращает поймавшему сполна. А то, что к Тарасовой и Морозову все равно придрались и оштрафовали их на балл из-за «задержки начала программы» - это ничего. Пока ничего.Вот если подобная хрень сыграет ключевую роль завтра, в произвольной программе, тогда я эту федерацию с ее же судьями прилюдно съем живьем, а пока – не надо. Мелкие брызги.
Теперь надо непременно извиниться перед Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. Я (тупица!) заранее отвел им роль статистов на этом ЧР, аони с ней оказались, мягко говоря, не согласны – и выдали блестящий прокат. Особенно понравилось, как «вроде бы увалень» Денис зажигал публику взмахами рук буквально на каждом шаге. Ай да молодец!
Вот к чему приводит настоящая конкуренция! Кстати, о ней теперь самое время задуматься обоим дуэтам-фаворитам из школы Тамары Москвиной: Александра Бойкова сегодня испортила выезд с выброса, а Александр Галлямов не смог даже выпрыгнуть на параллельном тройном сальхове, что означало не минус, а полный ноль, без элемента.
Заметьте: оба дуэта-фаворита допустили только по одной ошибке, все равно получили оценки мирового экстра-класса, но для того, чтобы откатиться назад в российском чемпионате, этого оказалось более, чем достаточно.
То ли еще будет.
Чемпионат России. Челябинск
Пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 80,65
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 77,48
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 77,01
4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 74,51
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 73,25
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 68,69
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда – 102,48
2. Макар Игнатов – 98,30
3. Марк Кондратюк – 90,88
4. Андрей Мозалев–89,47
5. Александр Самарин –87,96
6. Артем Ковалев – 87,45
...8. Петр Гуменник – 84,93
…11. Евгений Семененко – 79,86
Танцы. Короткая программа
1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,28
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – 84,02
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 80,19
4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 78,01
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 77,83
…7. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 62,17
Расписание до конца чемпионата
25 декабря, пятница
11.30-13.55 (мск). Танцы. Произвольная программа
14.15-17.00. Мужчины. Произвольная программа
17.20-19.45. Женщины. Короткая программа
26 декабря, суббота
14.35-16.40. Пары. Произвольная программа
17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа