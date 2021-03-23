Станислав Черчесов: С Головиным РФС сработал на пятерку

- Насколько удалось подготовиться к первой игре на сборах? Вы довольны качеством этих сборов?

- То, что мы запланировали, сделали. Другое дело, что команда не была в полном составе, что нормально, и на сегодня объективно, потому что если последний тур РПЛ мы перенесли, то в Европе команды играли 21 числа, поэтому Кудряшов, Головин, Миранчук и Жиров присоединились к нам уже на Мальте. А так, все запланированное сделано. Единственное, Оздоев не сможет завтра сыграть, потому что травмирован. Зобнин в последнем матче получил повреждение, поэтому его здесь нет.

- Как решился вопрос с участием Головина в матче со Словенией, и в каком состоянии прибыли футболисты, которые выступали в иностранных чемпионатах и присоединились чуть позже?

- Они здоровы и в хорошем настроении. Кудряшов попал в финал, Головин сыграл, Миранчук выиграл, Жиров находится в хорошем состоянии. По здоровью вопросов нет. Понятно, что состояние у всех разное, потому что кто-то больше играл, кто-то летел. Сегодня они провели с нами первую тренировку. Что касается Головина и других футболистов, федерация сработала на пятерку. Она была на связи с клубами и с УЕФА. Все ребята здесь, кроме Жирова, который не сможет полететь с нами в Словакию. Все остальные с нами до конца сборов.

- Сильное оружие сборной Мальты - стандарты. Вы обращали на это внимание при подготовке к игре?

- Естественно, мы обращаем на все внимание. В Сочи мы разбирали, как они играют в обороне. Сегодня будет теория об атаке и стандартных положениях. Сейчас на тренировке Гинтарас Стауче еще раз указал, кто где стоит и как надо действовать. Мы все анализируем. Мальта в Лиге наций играла успешно - провела семь качественных матчей. Мы максимально их разбираем. На имена не обращаем внимания, только на то, как играет команда. У них хороший трене. Игра Мальты преобразилась по сравнению с последними годами.

- Сборная перед этим матчем потеряла двух футболистов одного амплуа: Зобнина и Оздоева. Как это скажется на тактике, расстановке и что вы придумаете по этому поводу?

- У нас есть игроки на этой позиции. Мы довызвали Мухина, который провел последний матч на хорошем уровне. Головин может закрыть несколько позиций и Алексей Миранчук. Будем исходить из того, что наметили. В Сочи мы провели несколько тактических тренировок. Они прошли достаточно качественно. Мы всем своим игрокам доверяем. Понятно, что Оздоев и Зобнин – это футболисты стартового состава, но в футболе без травм не бывает. Мы уже спокойно к этому относимся, потому что практически на каждом сборе, есть отсутствующие. На предыдущем сборе не было четырнадцати футболистов, сейчас нет двоих. Значит сейчас уже лучше, чем в прошлый раз. Каждый игрок важен для нас, но ситуация такая, какая есть.

- Сборной России вновь предстоит провести три матча за короткий промежуток времени. Как вы собираетесь ротировать состав? Может быть дадите некоторым лидерам отдохнуть? Что вынесли из подобного опыта, который был осенью?

- Понятно, что на подготовку у нас было на несколько дней больше, чем на прошлых сборах. Но у нас четыре игрока только вчера ночью прилетели в команду и они не провели с нами сбор. Поэтому сегодняшняя тренировка даст нам возможность оценить их состояние. Психологическое состояние у них хорошее, но в тактических тренировках они не принимали участие. Сегодня будет теория и индивидуальные беседы. Потом решим, кто завтра будет играть в основном составе. Мы будем исходить не из того, кто соперник, а из того, кто у нас насколько готов на сегодня и какая выбрана тактика на предстоящим матч.