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Неправильное место рождения. Уникального русского чемпиона предали на легендарной Олимпиаде

Виктор Санеев был в шаге от четвёртого золота Игр, но стал жертвой политических игр.
Неправильное место рождения. Уникального русского чемпиона предали на легендарной Олимпиаде
19 апреля 2023 08:17
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: РИА Новости

Виктор Санеев был народным чемпионом в Советском Союзе. Три золотые медали на трех Олимпиадах подряд в индивидуальном виде спорта возвели его в ранг настоящей легенды. Он мечтал о красивом завершении карьеры на домашней Олимпиаде в Москве в 1980 году и был отлично готов физически, однако был дважды обманут.

История успеха в итоге превратилась в секретную драму, завязанную на политике.

Мог стать футболистом и баскетболистом

Санеев родился в Сухуми фактически сразу после окончания Второй мировой войны. Дети тех лет обладали каким-то особенным характером и не привыкли на что-то жаловаться. Занятия спортом были главной отдушиной для молодежи. Виктор в детстве успешно проявлял себя в командных видах спорта. В футболе он был лидером команды Гагрского района, а в баскетболе и вовсе привлекался в сборную Абхазии.

Все изменила встреча с тренером по легкой атлетике Акопом Керселяном, который давно следил за успехами молодого Санеева и мечтал забрать его к себе. Вскоре это ему удалось. Виктор стал заниматься сначала прыжками в высоту, а потом сменил дисциплину на тройной прыжок. Ему хватило года, чтобы ворваться в сборную СССР и стать чемпионом страны.

– Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет, – цитирует Санеева «Спутник Абхазия».

История успеха, которую чуть не прервал теракт

Затем правда Виктор перешел от Керселяна к другому тренеру Витольду Крееру, с которым поехал на свою первую Олимпиаду в Мексику в 1968 году. Соревнования в тройном прыжке на тех Играх выдались уникальными. Спортсмены умудрились побить мировой рекорд сразу пять раз!

Ситуация менялась стремительно, и никто не мог понять, чем же все закончится. Санеев не был главным фаворитом той Олимпиады. Его лучшим прыжком до Мексики был полет на 16,67 метра, а в финале Игр-1968 в победной попытке он показал результат 17,39 метра. Он потом признавался, что ценит ту золотую медаль выше двух других. Именно по причине того, в каким драматичных обстоятельствах она была завоёвана.

После Санеев побеждал на двух следующих летних Олимпиадах – в Мюнхене и Монреале. Хотя Игры в Германии могли для него закончиться трагично. На следующий день после завоевания золотой медали Виктор спокойно прогуливался по олимпийской деревне. Он и подумать не мог, что там может быть небезопасно. В этот момент к нему подбежал человек и очень испуганно сказал, что в здании деревни спортсменов находятся террористы. Какие еще террористы, подумал Санеев. Но по лицу этого человека было ясно, что ему не до шуток.

Выяснилось, что боевики палестинской организации «Черный сентябрь» взяли в заложники 11 человек из сборной Израиля. Никто из них в итоге не выжил, погиб также один полицейский и пятеро террористов. Это был кошмар, от которого многие спортсмены не могли отойти до конца карьеры.

Двойной обман на Играх в Москве

Санеев смог справиться, выиграл Олимпиаду в Монреале и мечтал завершить карьеру выступлением на домашних Играх в Москве в 1980 году. Ему было 35 лет – солидный возраст для легкоатлета, но четвертое подряд золото было вполне реальным, ведь многие западные страны бойкотировали московскую Олимпиаду. И он выиграл бы, если бы не политика и обман.

Началось все с предательства на церемонии открытия. Виктор должен был нести огонь к факелу на переполненных «Лужниках» и зажигать огонь Олимпиады. Это была мечта, ради которой он даже пожертвовал подготовкой к турниру, потому что надо было несколько раз приезжать на репетиции в тренировочные дни. Это отнимало много сил, но Санеев успокаивал себя тем, что все это ради большой цели и памяти на всю жизнь.

Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева). Источник фото: РИА Новости

А потом случилось то самое предательство. Организаторы в последний момент решили доверить честь зажечь пламя Олимпиады не Санееву, а герою мюнхенских Игр-1972 баскетболисту Сергею Белову.

– Глава Московского Горкома КПСС Гришин потребовал, чтобы торжественную миссию выполнил русский парень, а не уроженец Сухуми. Об этом мне сообщили уже потом, рассказал Санеев в интервью журнала GQ.

Понятно, что такие вещи повлияли на настрой спортсмена. Собственно, именно тогда Санеев всерьез задумался о том, чтобы покинуть Советский Союз и уехать жить в другую страну. Он взял на Олимпиаде в Москве серебряную медаль, уступив лишь эстонцу Яаке Уудмяэ. Спустя много лет, уже живя в Австралии, Виктор решил пересмотреть финал тех соревнований и был ошарашен. Оказалось, что эстонец совершил сильный заступ в решающей попытке, принесшей ему победу. У Санеева попросту отобрали золотую медаль.

Сам Виктор в многочисленных интервью рассказывал, что не держит обиды на эстонца, а винит во всем политику. В частности, отношения с Прибалтикой уже тогда были сложными, и все это могло повлиять на «слепоту» судей. Вот так легендарному советскому легкоатлету подпортили завершение карьеры, но уничтожить память о его великих победах не смогут ни эстонцы, ни кто-либо еще.

источник: «Советский спорт»
Неправильное место рождения. Уникального русского чемпиона предали на легендарной Олимпиаде
Неправильное место рождения. Уникального русского чемпиона предали на легендарной Олимпиаде
Виктор Санеев был в шаге от четвёртого золота Игр, но стал жертвой политических игр.
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