Ласицкене окончательно сломали. МОК разрушил мечты легендарной чемпионки 

Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене много лет восхищала зрителей по всему миру, но все изменилось после 2022 года. Именно тогда отечественным спортсменам перекрыли кислород на международной арене.

Ласицкене пыталась вернуться на мировые турниры, но все ее попытки были безуспешны. Россиянка пыталась раз за разом пробиться через стену непонимания, но, увы, ничего не получилось.

Я устала, я ухожу

25 мая Ласицкене приняла участие в командном чемпионате России в Сочи, где с результатом 1,88 м стала второй. После своей последней попытки она заявила, что уже не надеется выступить на международных соревнованиях и будет принимать участие только в российских турнирах.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я еще не готова завершать карьеру. Хочу еще попрыгать», — сказала Ласицкене, еле-еле сдерживая слезы.

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Осталась верной родине

Единственный вариант, при котором она могла бы вернуться на международную арену, – это смена гражданства, но россиянка не рассматривает такой исход событий. Ласицкене предпочла распрощаться шансами на олимпиаду и остаться верной своей родине.

«Сразу без раздумий могу сказать, что вариант о смене гражданства мною бы тогда не рассматривался. Мне кажется, я не пошла бы на такой шаг, если бы мне поступило подобное предложение в тот период», — сказала Ласицкене ТАСС.

РИА Новости

Но при этом прыгунья не стала призывать молодых легкоатлетов не менять гражданство: «Я могу дать совет думать о своей жизни, решать самому, решать без давления. У каждого жизнь одна, каждый должен реализоваться и быть счастливым. Это очень серьезный вопрос. Каждый должен решить за себя».

Двуличный МОК

Конец международной карьере Ласицкене положил Международный Олимпийский комитет. Россиянка неоднократно критиковала организацию, но главной фигурой ее недовольства стал глава МОК Томас Бах.

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«Двуличие Баха в том, что он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях опасно, но мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Так пусть бы он просто сказал спортсменам: вы русские, вы все ответственны за то, что происходит. И вас за это наказывают. Но не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить?» — сказала Ласицкене в интервью «РИА Новости».

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Печальный финал

Ласицкене не раз заявляла, что мечтает выступить на Олимпийских играх в Париже, но, увы, этому так и не суждено сбыться. Легендарная чемпионка навсегда останется в истории спорта. А спортивным чиновникам стоит постыдиться и задуматься о своих решениях и об их справедливости.