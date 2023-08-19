Россию вычеркнули из истории лёгкой атлетики. Чиновники окончательно обезумели

В субботу, 19 августа, стартовал очередной чемпионат мира по лёгкой атлетике. Российских спортсменов там нет, поэтому интерес к турниру в нашей стране предсказуемо не самый высокий. Однако для самой Королевы спорта это значимое событие, так как отмечается 40-летний юбилей проведения первого мирового первенства.

В честь этого события Всемирная легкоатлетическая ассоциация запустила голосование среди болельщиков с целью определить 40 самых запоминающихся, великих и просто знаковых выступлений на чемпионатах мира за прошедшие четыре десятилетия. На первой строчке предсказуемо расположилась самая большая звезда вида спорта за последние пару десятилетий, а то и вообще в истории – Усэйн Болт.

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Но если с победителем всё было ясно и так, то вот полное отсутствие в рейтинге советских и российских спортсменов – нонсенс. Да, в списке оказались исключительно победители мировых первенств, но ведь наша страна на втором месте в истории как по числу золотых наград (68), так и по общему количеству завоёванных медалей (232). Отношение к современным российским спортсменам уже всем давно понятно какое, но с каких пор даже великие достижения прошлого должны быть перечёркнуты? Это просто какое-то безумие!

Например, на втором месте оказался шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Это выдающийся атлет, большая звезда, но неужели он заслуживает оказаться настолько высоко, а его «подруга» по сектору Елена Исинбаева не может пробиться даже в топ-40? Ну бред же. Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, лицо лёгкой атлетики в 00-е и 10-е годы практически наравне с Болтом. И вот её прокатывают мимо вообще какого бы то ни было места в этом злосчастном рейтинге, представляете?

Бывший вице-президент ВФЛА Валентин Балахничев эмоционально отреагировал на эту ситуацию: «Это беспардонное враньё – наши атлеты всегда в историческом обозрении. Просто отвратительный поступок, тьфу. Наши атлеты ставили мировые рекорды, которые принадлежат по праву этим спортсменам. Действия Международной федерации лёгкой атлетики – чистая русофобия. Нашу страну просто хотят вычеркнуть из истории. В этом рейтинге на первом месте должна быть Елена Исинбаева, у нас десятки достойных чемпионов. Шубенков, Ласицкене, Привалова и многие другие».

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И с ним сложно не согласиться. Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и обладательница мировых рекордов Светлана Мастеркова, лидируя на протяжении всей дистанции, побеждала темнокожих спортсменок, доминировавших в беговых дисциплинах. Олимпийская чемпионка, пятикратный медалист Игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, причём побеждавшая как в тройном прыжке, так и в длину, Татьяна Лебедева, которую все запомнили не только благодаря шикарным выступлениям, но и ярким крашеным волосам и неизменно длинным нарукавникам. Эти звёзды лёгкой атлетики тоже заслужили того, чтобы остаться за бортом даже не первой десятки, а всего рейтинга?

Хотите больше действующих спортсменов? Чем не угодила прелестная Мария Ласицкене? Красотка, которую невозможно игнорировать в секторе для прыжков в высоту, даже в тяжелейшие для российской лёгкой атлетики годы умудрилась собрать богатейшую коллекцию наград – золото Олимпиады, три подряд победы на чемпионатах мира, пятикратная победительница общего зачёта Бриллиантовой лиги. Как поднялась рука оставить вне рейтинга эту выдающуюся спортсменку?

РИА Новости

Мы, конечно, помним, что легкоатлетическая федерация всегда по-особенному жёстко обходилась с нашими спортсменами. Чего стоит хотя бы участие одной только Дарьи Клишиной от сборной России на Олимпийских играх в 2016 году. Но исключение из истории огромного количества атлетов, которые ковали славу не только себе, но и всей лёгкой атлетике – чудовищно циничный подход.

С другой стороны, а чему тут удивляться? Президент IAAF Себастьян Коу всегда крайне негативно относился к российским спортсменам, из-за чего их прессовали все последние десять лет, даже когда остальные наши атлеты имели возможность более-менее стабильно и нормально выступать. Плюс тут голосование шло среди болельщиков, которым сейчас активно промывают мозги антироссийскими настроениями, что распространяется, разумеется, на все сферы жизни, в том числе на спорт.

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Многие организации к юбилейным датам составляют различные топы игроков, голов, моментов и прочего. И каждый раз из-за этого разгораются споры, так как все аналогичные рейтинги являются субъективными. Вот только в данном случае налицо целенаправленное искажение истории прекрасного вида спорта посредством демонстративного игнорирования успехов выдающихся спортсменов, которые оказались виноваты лишь в том, что выступали за «неправильную» страну.