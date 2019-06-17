Сергей Шубенков: Я жив-здоров, есть небольшие ссадины и синяки (видео)

Примечательное в этом забеге то, что наш спортсмен не слишком удачно стартовал, но по ходу дистанции догнал лидеров, а на финише опередил спринтера из Ямайки Омара Маклауда. Но тот споткнулся и упал сзади в ноги Сергею. Однако наш атлет успел первым пересечь финишную черту в падении.

Мы дозвонились в Рабат Сергею.

- Сергей, поздравляем с победой!

- Спасибо большое!

- Я посмотрел видео, Маклауд на финише падает вам сзади в ноги, как это делают в регби, когда хотят остановить прорыв соперника.

- Похоже. Но давайте расскажу, как все происходило. У меня все хорошо, я живой. Немного болит в нескольких местах, есть ссадины, синяки, но думаю, все будет нормально - следующий этап через две недели.

- Расскажите про забег.

- Я начал медленно, но в принципе мне все понравилось. Очень здорово, когда есть такой сильный соперник, как Маклауд, который сразу вперед убегает, а ты за ним потом тянешься. Я приближался к нему до самого конца и это хорошо чувствовал, что могу на финише с ним побороться. Думал, что будет плотный финиш, все решат сотые. Но так получилось, что Омар в конце ошибся, споткнулся и сбил меня. Я понимаю, как ему было обидно – он ведь сбил последний барьер.

- Читал, что вы плечо поцарапали…

- Плечо, колено, немного спину. Бригада врачей, которая дежурит на стадионе, все поврежденные места помазала, чем нужно, заклеила. Так что все нормально.

- Маклауд выступил для вас в качестве своеобразного раздражителя, хотелось именно его обыграть?

- Конечно, я люблю соревноваться и соревноваться с лучшими. А Маклауд на сегодня, по сути, лидер сезона, в Шанхае он у меня выиграл. Он постоянно быстро бежит, и мне хотелось его здесь обогнать. Это был отличный стимул. Да и сложилось у нас уже принципиальное соперничество, в прошлом году мы тоже плотно боролись.

- Вы приобняли Маклуада после финиша, что он вам сказал и что вы ему ответили?

- После финиша был на адреналине, точно его слова не могу вспомнить, как и свои. Он извинился, я сказал, что ничего страшного, всякое бывает. Он ошибся на финише, да, мне немного больно, но радость от победы эту боль перекрывает.

- Ваш тренер Сергей Клевцов объяснил ваш неудачный старт большой разницей во времени с Барнаулом. Мол, на момент забега в Барнауле было три часа ночи.

- Думаю, это один из факторов. Но нужно еще учесть и главный фактор – в июне я всегда только набираю форму. Результаты по сезону растут, так что все нормально.

- Дмитрий Губерниев в соцсетях назвал вас Царем, Читали?

- Нет, не видел, но спасибо за такую оценку.