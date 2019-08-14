Дарья Клишина: Сдержанно отношусь к тем, кто кричит о патриотизме, мало что делая для своей страны

«В США НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛА К СЕБЕ ПРЕДВЗЯТОСТИ»

– Светлана Кузнецова еще в феврале подала документы на американскую визу, а получила ее лишь на днях, после того как обратилась в твиттере к президенту Трампу. Вы весной прилетали в Москву, чтобы решить проблему с визой. Как все прошло?

– Процесс тоже немного затянулся: я рассчитывала получить визу за полторы недели, а прождала две с половиной. Хотя мне не надо было получать новую визу, речь шла только о продлении.

А вот когда первый раз получала нетуристическую американскую визу, была целая история. Почти год собирала документы, пришла с этой огромной пачкой бумаг в посольство, начала объяснять, что я действующая спортсменка, поэтому мне нужна нетуристическая виза. Чиновник забил мою фамилию в гугл, увидел, что я говорю правду, и в течение минуты мне одобрили визу. Представляете: не взглянул ни на одну бумажку из этой увесистой папки! Я даже немного расстроилась – зачем мы целый год все это собирали?..

– Расскажите, как прошел ваш переезд из Флориды в Атланту?

– Во Флориде мне нравилось, там я тренировалась в академии, где все необходимое располагалось в одном месте. А в Атланте объекты разбросаны. Но я уже привыкла, все нормально.

– Когда приезжаешь за границу, обычно через неделю-другую уже хочется домой. У вас такая проблема была?

– Я уже шесть лет тренируюсь в Америке, привыкла. Но первый раз я приехала на два месяца, это был испытательный срок. В том смысле – понравится ли, приживусь ли? Помню, когда я ездила на сборы в Португалию с нашей командой в 2013 году, через неделю я уже на чемоданах сидела – так рвалась домой. Не знаю, почему я так некомфортно себя там чувствовала. И после этого нужно в Америку на два месяца. Перед отъездом сильно переживала: одна, без друзей, фактически без языка. Но даже не заметила, как пролетели эти два месяца. После этого поняла, что могу оставаться в Америке и на более длинный период.

– Каков ваш круг общения в Атланте?

– У меня есть хорошие подруги, их немного, и все они живут в России. Там общаюсь с парой русскоговорящих девочек, они не имеют никакого отношения к спорту. Я достаточно закрытый человек и так с ходу мне трудно завести подруг. Но есть еще круг хороших знакомых.

– Сейчас между Россией и Америкой напряженные отношения. Известно, что простые американцы не очень обращают внимание на такие вещи.

– Так и есть. Им все равно, что я из России и какие сейчас проблемы между нашими странами. Отношение очень хорошее, никогда не чувствовала к себе никакой предвзятости. Недавно в одном из ресторанов Атланты проходило не относящееся к спорту мероприятие. Я разговорилась с владельцем ресторана. И когда он узнал, что я из России, сильно обрадовался: «Я так люблю вашу страну!» Оказалось, он еще в 70-х годах прошлого века прожил в Москве полтора года и сейчас иногда выбирается в Россию, любит Москву. Рассказал, что у него дома масса вещей из нашего советского прошлого.

«В ВЫХОДНОЙ ХОЧЕТСЯ НАДЕТЬ ПЛАТЬЕ И ТУФЛИ С КАБЛУКАМИ»

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Его мало. В субботу вечером или в воскресенье стараюсь отвлечься – сходить в кафе, в кино. И, конечно, снять спортивную одежду – надоедают все эти хвосты, кроссовки. Хочется облачиться в платье, почувствовать себя девушкой.

– Под платье предпочитаете туфли с каблуками?

– Люблю каблуки.

– Но в Америке предпочитают платья носить с кроссовками.

– В плане стиля ситуация там странная. Многие вообще не заморачиваются насчет одежды. Такое впечатление, что, не глядя, достают вещи из гардероба: что попадется под руку, то и надевают. Но, с другой стороны, есть масса людей, которые очень стильно одеты. Особенно взрослые люди, старше шестидесяти. В этом плане наши пожилые люди с американцами не сравнятся. У нас после шестидесяти почти не обращают внимания на одежду, да и вообще в основном сидят дома. В Америке после шестидесяти жизнь только начинается – походы в театры, рестораны в порядке вещей.

– Если завершить тему личной жизни, нигде невозможно найти информацию про ваши отношения с мужчинами. Вы это так тщательно скрываете или журналисты плохо копают?

– Если вы считаете, что я ее скрываю, можете это так называть. Если же считаете, что плохо работают журналисты, это тоже ваше право. Я никогда не распространяюсь о своей личной жизни.

– Но когда-нибудь появятся подробности?

– Не знаю. Если только вы хорошо поработаете, – смеется Дарья.

– Хорошо. Что за беленькая собачка на фото в вашем инстаграме?

– Это померанский шпиц по кличке Ромео.

– Вы его с собой возите?

– Нет, с перевозкой возникают большие проблемы. При переезде из одной страны в другую нужно оформлять кучу документов. Да и животному все эти перелеты тоже непросто даются. Вот у теннисисток это популярно – брать с собой на турниры любимых собачек. У Светланы Кузнецовой вовсе не маленькая собака, но она ее часто с собой берет. Как ей это удается? Я-то свою хотя бы на руки могу взять.

– Кто за Ромео ухаживает во время ваших отъездов?

– Есть хорошие друзья, у них там уже очередь, кто возьмет Ромео к себе. С ним же проблем нет – он вкусненький, всегда хорошо пахнет.

– Вы говорили, что любите ездить за рулем. В Америке у вас своя машина?

– Своя. Когда уезжала из Флориды – продала, а в Атланте купила новую, там без машины никуда – расстояния приличные, не всюду ходит общественный транспорт.

– А машина мечты есть?

– Это банально, но мне нравится черный «Гелендваген». Когда закончу со спортом – приобрету.

«ИНТЕРЕСНЫ ИНТЕРВЬЮ ПОЗНЕРА»

– В вашем инстаграме на всех фото только вы. Нет не только друзей мужского пола, но даже подруг. Почему?

– Люди подписаны на меня. Поэтому стараюсь публиковать новости только из своей жизни. Если я встречаюсь с подругой, считаю, что не имею права публиковать на своей странице ее фото. Кто-то хочет появляться только в своем интраграме, а кому-то может просто не понравиться эта фотография. Я отвечаю только за себя.

Еще часто просят публиковать видео с тренировок. Я пытаюсь объяснить моим подписчикам, что это нереально. Я что, должна во время разбега в одной руке камеру держать? Тренеры тоже не будут этим заниматься – у них другие задачи. Из тренажерного зала проще – там можно просто поставить телефон на запись и занимайся.

– Самый невероятный слух о себе, который вы прочли?

– После Олимпиады в Рио, когда на меня вылилось много негатива. Но сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Как-то ушли те, кто считал меня предателем. Непонятно, правда, почему они так считали. Я всегда защищала только честь России на всех соревнованиях. Вообще, я сдержанно отношусь к тем, кто кричит о патриотизме, мало что делая для своей страны.

– Какие каналы в ютьюбе смотрите?

– Если хочется отвлечься, смотрю фильмы. Очень понравился сериал про Екатерину Вторую, ее играла Мария Александрова. Дома телевизор смотрю на английском, русских каналов у меня нет.

– Сейчас популярны ютьюб-блогеры. Кого-то из них знаете, например, Юрия Дудя?

– Про него слышала. Мне недавно сказали – неплохо бы, чтобы Дудь взял у тебя интервью, так и узнала. Хотя мне очень интересны интервью Владимира Познера.

– Новости откуда узнаете?

– Если про Россию – захожу на Яндекс, там все есть. А вот из американского телевизора узнать мировые новости непросто. Американцев интересует только жизнь в своей стране.

«БОЛЬШЕ ЗАБОЧУСЬ О НОГАХ, А НЕ О ЛИЦЕ»

– Согласны с мнением, что входите в топ русских красавиц в США наряду с Марией Шараповой, Ириной Шейк?

– Мне часто задают этот вопрос. И если люди так действительно думают, это меня только радует. Это мне придает дополнительной мотивации поддерживать себя в хорошей форме и не только спортивной. Меня спрашивают, остается ли у меня время на бьюти-процедуры. Понятно, что у Ирины Шейк этого времени больше, это ее работа – всегда хорошо выглядеть. А моя работа – чтобы были в порядке ноги, поэтому я больше работаю над ними, чем над лицом. Во время отпуска вижу, как меняется моя внешность по сравнению с тем, когда тело постоянно в работе. Утром смотришь в зеркало и видишь, насколько свежее выглядишь, на лице нет и тени усталости.

– Вы часто бываете на теннисном US Open, но это недешевое удовольствие – перелет в Нью-Йорк и обратно, отель, билеты на турнир?

– Я заранее беспокоюсь о билетах, мне помогают их приобрести. Отель? Останавливаюсь у друзей. Билеты на самолет не сильно бьют по кошельку – в районе 130–150 долларов в один конец. В этом году не получится съездить на US Open, но я уже побывала на турнире в Майами. Так что галочку можно поставить.

– Форбс опубликовал список самых богатых спортсменок мира. Вся первая десятка состоит только из теннисисток. Не жалеете, что не стали заниматься этим видом?

– Не жалею. Мне только жаль, что у них больше возможностей для привлечения спонсоров, чем в легкой атлетике. В теннисе болельщики смотрят только на двух людей, в легкой атлетике с этим сложнее. Когда на стадионе спортсмены соревнуются в 47 видах, обычному обывателю трудно понять, что происходит.

Вообще о нас мало знают. Иногда, когда узнают, что я легкоатлетка, спрашивают: «Вы там с ленточкой что-то делаете?» Отвечаю: «Почти. Могу, конечно, и с ленточкой, если понадобится».

В моей ситуации не получилось бы выбрать теннис, я из обычной семьи, а теннис – это очень дорогой вид спорта. Он требует больших вложений в ребенка, у моих родителей просто не нашлось бы столько денег.

– Когда закончите карьеру, у вас будет на что жить?

– Будет, но я не собираюсь сидеть на месте. Конечно же, есть задумки, чем можно было бы заняться после. Рассчитываю, что это будет приносить мне доход.

– Видимо, сейчас основой доход вам приносят рекламные контракты, а не гонорары от соревнований?

– Сто процентов. О чем тут говорить, если наши гонорары не только не выросли за десять лет, а упали. Сейчас гонорары в «Бриллиантовой лиге» ниже на 50 процентов, чем были десять лет назад в «Золотой лиге». И потом, с призовых нужно заплатить налог в той стране, где проходили соревнования, заплатить агенту, тренеру. В результате остается не так уж и много. Даже если ты будешь все выигрывать, точно не купишь себе апартаменты в центре Москвы. А вот в теннисе после победы на крупном турнире это вполне возможно. Да, в теннисе конкуренция выше, но там проще заработать. Если входишь в топ-100 или даже топ-150, можешь зарабатывать приличные гонорары на турнирах, при этом вовсе не обязательно доходить до финала.

«ИЗ ФУТБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ ЗНАЮ ТОЛЬКО ДЗЮБУ»

– После окончания спортивной карьеры в какой стране хотели бы жить?

– Не хотела бы себя ограничивать работой с девяти до шести, хочу быть фрилансером. Пока что я не решила, где хочу жить. Буду выбирать между Европой, Америкой и Россией.

– В России – Тверь или Москва?

– Тверь – мой родной город, но я очень люблю Москву. В Москве возможностей гораздо больше, и, конечно же, жить и работать надо в Москве, а в Тверь я всегда могу приехать. Вот в прошлые выходные ездила к родителям. Одолжила машину у подруги, добралась за полтора часа по платной дороге.

– У вас четверть миллиона подписчиков в инстаграмме. Не ставите задачу догнать Ольгу Бузову?

– Я очень пассивный человек в соцсетях. Знаю, что надо над соцсетями работать лучше. Но я не очень люблю фотографироваться, да и видео некогда делать. Люди спрашивают, почему вы не пишете длинные посты? У меня нет на это времени. Я писала несколько постов про тренировки или про питание, просто эти вопросы часто встречались. Или человек спрашивает, как мне сделать такую-то мышцу сильной? Как ответить, ведь вопрос не такой простой, а на самом деле звучит так: не могли бы написать мне план тренировок на год вперед? Это очень сложно, приходится общими фразами доносить информацию до людей.

– Агенты не просят, чтобы вы прокачивали инстаграм?

– Они следят, чтобы я ставила фотографии, и, если вдруг я не ставлю долго, напоминают, что пора. Представьте, я сижу две недели на сборах в Новогорске. Хожу там в бассейн или в баню. Зачем выкладывать такую фотографию? Рутина, никому не интересна.

Или выложишь какое-то фото, пишут: «Ага, она без макияжа». Один раз была какая-то неудачная фотография, кто-то не разглядел палец на ноге. Начали писать, что у меня четыре пальца. Поэтому каждое фото в инстаграме для меня – целая история.

– Хотели у вас спросить: вы за Роналду или за Месси, но после того как Криштиану подписался на ваш инстаграм, вопрос, видимо, отпал?

– Я слежу за его инстаграмом, мне интересна спортивная часть. Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой.

– Смотрели чемпионат мира в прошлом году?

– Нет, я не была в России. Но зато после этого чемпионата много слышала от иностранцев восторженных отзывов о России. Рассказывали, какая красивая Москва и что они хотят приехать еще. И люди им понравились, и еда понравилась. Это было круто! Потому что обычно редко услышишь хорошие слова про твою страну от такого большого количества людей за границей.

– Кого знаете из нашей футбольной сборной?

– Дзюбу знаю – и все. Я не футбольный человек. Слышала, что он отличился на чемпионате, сколько-то там голов забил.

– Если Роналду вам напишет «Даша, я заказал столик в самом фешенебельном ресторане Нью-Йорка. Хочу пригласить вас на ужин». Что ответите?

– Ну, если я буду в Нью-Йорке и у меня будет время, я бы пошла. Но не хочу называть это свиданием, потому что когда два человека совсем не знакомы… Я не из тех, кто с незнакомцами вообще куда-либо идет. Но с Криштиану было бы интересно пообщаться как с личностью. Думаю, от такого профессионала можно получить много полезной информации не только про футбол.

– Есть человек из ныне живущих, с кем бы вам хотелось познакомиться, поговорить?

– Честно говоря, у меня никогда не было кумиров. Для меня это сложный вопрос. Интересен Усэйн Болт, но только в плане спорта, а не в плане просто поговорить. Обожаю с детства группу «Queen», старший брат меня подсадил на их музыку. С удовольствием пообщалась бы с Фредди Меркури. Но это, увы, невозможно.