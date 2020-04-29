«В Киеве метро закрыто, автобусов не дождешься, люди пешком передвигаются»

Живущий в Киеве экс-рекордсмен мира в прыжках в высоту, бронзовый призер Олимпиады 1988 года дал интервью «Советскому спорту».

«В КИЕВЕ БЕЗ МАШИНЫ – НИКАК»

– Первым делом в Киеве закрыли метро. Как в 3-миллионом городе можно без метро жить?

– Да какие там 3 миллиона?! Много неучтенного народа в столице живет. Думаю, все пять миллионов. Мало, что метро закрыто, еще и транспорт фактически не работает – оставили по два-три автобуса и троллейбуса на маршрутах. Поэтому сейчас без машины – никак. Пропуска пока не вводили, можно ездить по своим делам. Полиция особо не тревожит.

– Как же люди на работу добираются?

– Да в Киеве практически нет работы. Ситуация у нас очень сложная. А тут еще вирус – все закрыто. Работают только продовольственные магазины, больницы и аптеки. А теперь малый бизнес свернет лапки после окончания карантина.

– Читал, что в Киеве в автобусах одновременно не больше десяти человек могут передвигаться. Даже как-то из одного автобуса высадили кондуктора, сказали, что он одиннадцатый.

– Сейчас уже запускают всех. Просто этого автобуса не дождешься – сильно сократили их количество по городу. Народ в основном пешком ходит. Казалось бы, сейчас таксистам раздолье. Разговаривал тут с одним таксистом – говорит, работы совсем мало. На своих двоих люди предпочитают передвигаться.

– Рубль сильно обвалился. Гривна упала?

– Упала, но не сильно. Сейчас за доллар 27 с половиной гривен дают.

– Государство обещает помогать? Вам пенсию платят исправно?

– Да, без задержек. Зеленский обещал добавить по тысяче гривен к пенсии, вот вчера уже получил. Был сильно удивлен. Размер пенсии? Если в долларах, то с этой тысячей порядка 120 долларов.

– Видимо, у вас она повышенная, как у заслуженного спортсмена?

– Да, средняя пенсия в районе 90 долларов, остальное доплачивают за заслуги перед отечеством.

– В Чернобыле были сильные пожары. До Киева гарь доходила?

– Над всем Киевом стоял густой синий смог – просто капец! Сейчас получше.

«ВОЗВРАЩАЮТСЯ НЕПОНЯТНЫЕ ТОВАРИЩИ ВРОДЕ СААКАШВИЛИ»

– Без политики не обойтись. Какой президент Украины вам ближе – Порошенко или Зеленский?

– Страна сильно разделена. Я по своим взглядам левый. К Зеленскому совершено нейтрально отношусь. А про Порошенко вообще говорить не хочу. Я ни за того, ни за другого не голосовал. Для меня этих людей не существует. Мы видим, что сейчас происходит: возвращаются какие-то непонятные товарищи в лице Саакашвили.

– Как вам Мария Ласицкене?

– Ласицкене – феномен! Мы много лет знакомы со Стефкой Костадиновой (рекордсменка мира по прыжкам в высоту. – Прим. ред.). Я много раз видел, как она тренировалась. У нее была уникальная техника прыжка. За счет чего берет Ласицкене? Необычный разбег – с места пытается набрать обороты. А вообще, уникальная девушка. Наша Ярослава Могучих примерно такая же. Я впервые увидел ее на соревнованиях, когда ей было 14 лет. Погода была ужасная – холодно, но она прыгнула 178 см и выиграла. С тех пор за нее болею. Они очень похожи с Ласицкене.

– В России осталось пять легкоатлетов высокого уровня. Почему президент ИААФ Себастьян Коэ не дает разрешения на международные старты Ласицкене, Сергею Шубенкову, Анжелике Сидоровой?

– Мне кажется, перед Коэ стоит задача оставить легкую атлетику не только без России, но и без всех бывших стран СНГ. Только наши страны рассматриваются через увеличительное стекло. Почему безо всяких причин он отрезает от большого спорта ту же Ласицкене или Сидорову? Это, что, чей-то заказ? Для меня загадка такое отношение.