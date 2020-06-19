«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период

«ПРИЯТЕЛЬ ПОСМОТРЕЛ – ЧЕРНЫЙ СИНЯК ВО ВСЮ СПИНУ»

Вчера мы писали, что прокуратора Франции запросила для Балахничева четыре года заключения и штраф в размере 1,8 млн долларов. Экс-главу ВФЛА и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова обвиняют в вымогательстве средств у спортсменов за сокрытие их допинг-проб. В частности, обвинение строится на показаниях бегуньи на длинные дистанции Лилии Шобуховой и ее мужа и одновременно личного тренера.

Рассказав «Советскому спорту» подробности этого дела, Балахничев заодно поведал о другой не самой приятной истории.

- Просто кошмарная история со мной приключилась, из-за этого пришлось провести почти месяц в районной больнице города Ногинска, - начал Валентин Васильевич.

- Что случилось?

- Это какой-то кошмар! Я за городом жил, на даче. Пошел погулять с собакой в ближайший лесок, это алабай моего сына. Алабай - большая собака, мощная. В один из моментов он сильно дернулся, я держал поводок. И в результате его рывка упал на лежащее бревно. Последствия были ужасными – я сломал пять ребер, внутри легких образовалась обильная гематома. Как потом выяснилось, в легких стала скапливаться кровь.

«КРОВЬ ОТКАЧИВАЛИ ЧЕРЕЗ ТРУБКИ»

- Вы не обратились в больницу?

- Не придал значения: ну, болят ребра. Ребра - это всегда болезненно. Два дня так промучился, пока ко мне в гости не приехал знакомый, он врач. Видит, что со мной не все нормально. Я рассказал о происшествии. Он посмотрел на мою спину – а она вся огромный черный синяк.