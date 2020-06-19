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«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период
19 июня 16:05
автор: Волохов Юрий

«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев оказался в районной больнице Ногинска, где провел 27 дней.

«ПРИЯТЕЛЬ ПОСМОТРЕЛ – ЧЕРНЫЙ СИНЯК ВО ВСЮ СПИНУ»

Вчера мы писали, что прокуратора Франции запросила для Балахничева четыре года заключения и штраф в размере 1,8 млн долларов. Экс-главу ВФЛА и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова обвиняют в вымогательстве средств у спортсменов за сокрытие их допинг-проб. В частности, обвинение строится на показаниях бегуньи на длинные дистанции Лилии Шобуховой и ее мужа и одновременно личного тренера.

Рассказав «Советскому спорту» подробности этого дела, Балахничев заодно поведал о другой не самой приятной истории.

- Просто кошмарная история со мной приключилась, из-за этого пришлось провести почти месяц в районной больнице города Ногинска, - начал Валентин Васильевич.

- Что случилось?
- Это какой-то кошмар! Я за городом жил, на даче. Пошел погулять с собакой в ближайший лесок, это алабай моего сына. Алабай - большая собака, мощная. В один из моментов он сильно дернулся, я держал поводок. И в результате его рывка упал на лежащее бревно. Последствия были ужасными – я сломал пять ребер, внутри легких образовалась обильная гематома. Как потом выяснилось, в легких стала скапливаться кровь.

«КРОВЬ ОТКАЧИВАЛИ ЧЕРЕЗ ТРУБКИ»

- Вы не обратились в больницу?
- Не придал значения: ну, болят ребра. Ребра - это всегда болезненно. Два дня так промучился, пока ко мне в гости не приехал знакомый, он врач. Видит, что со мной не все нормально. Я рассказал о происшествии. Он посмотрел на мою спину – а она вся огромный черный синяк.

- Поехали в больницу?
- Приятель предложил вызвать платный рентген. Есть сейчас такая услуга. Приехали, сделали - оказалось, сломано пять ребер. Эти ребра давят на легкое. Оно сжимается. Из-за этого скапливается кровь. Потом выяснилось, что скопилось два литра крови.

Поехал в ближайшую районную больницу в Ногинск. Там пролежал 27 дней.

- А ведь еще коронавирус лютует. Место вам нашлось?
- Коронавирусных больных там не было, они лежали в другой больнице. Меня положили в хирургическое отделение. Лечение было такое: мне ввели две трубки в легкие и через них ежедневно в течение 24 дней откачивали скопившуюся в легких кровь и прочую жидкость. Болезненная процедура.

- Какие условия в этой больнице?
- Сразу хочу сказать спасибо врачам, они все сделали, что было необходимо. Условия… Типичные для наших районных больниц. Я лежал в восьмиместной палате. А это же хирургическое отделение. Люди после операций, стоны. Пока я там лежал - два человека умерли.

- Ужас…
- Затем мои друзья узнали, где я. Связались с руководителями Московской области. Главный врач перевел меня в одноместную плату. Там я провел последнюю неделю и хотя бы мог нормально поспать. Сейчас уже дома, прихожу в себя понемногу.

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