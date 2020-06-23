Легкоатлеты, зачем писать письмо Путину? Попросите 800 миллионов у Мутко

С легкой атлетикой в России давно всё совсем не легко. С ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики поражена в правах, и вот уже почти пять лет как разные деятели ищут выход из кризисной ситуации, да все не могут найти. Причем поиски эти стоят огромных денег. Год назад, 31 мая 2019 года, ВФЛА выплатила международной федерации 3,2 миллиона долларов задолженности - по решению World Athletics российская сторона должна была компенсировать расходы на работу комиссии Руне Андерсена, которая занимается вопросом восстановления ВФЛА.

После уплаты этой суммы все требования дорожной карты были выполнены. Наши чиновники расслабились, ведь казалось, что после без малого четырех лет страданий российские спортсмены, наконец, вернутся в мировую легкоатлетическую семью. Однако не тут-то было. Стало еще хуже, хотя казалось бы, куда ж еще хуже!

Ушлые чиновники World Athletics, дождавшись выплаты, отказались восстанавливать ВФЛА и предъявили следующее обвинение: о подделке документов о прохождении допинг-тестов Данилом Лысенко (российский прыгун предоставил поддельные бумаги о том, что не смог пройти допинг-тесты из-за болезни, но оказалось, что все данные клиники, в которой лечился Данил, от регистрационного номера до имен врачей были выдуманными, а по указанному адресу больницы находится разрушенное здание). Дело, конечно, плохое, но катастрофы бы не было, если б рассеянному Дане не помогали сердобольные деятели ВФЛА.

Инцидент с Лысенко закончился полной «сменой караула» в федерации: команда не справившегося с решением вопроса Дмитрия Шляхтина ушла, прямо накануне пандемии в федерацию пришел Евгений Юрченко, который до этого со спортом никак не был связан. Понятно, что кандидатура была спущена сверху и новому президенту были даны определенными лицами определенные гарантии, в том числе финансовые. Новый президент занялся очищением имиджа ВФЛА, ну и, само собой, решением главного вопроса. Три месяца поступали жизнеутверждающие новости, однако за три недели до часа Х выяснилось, что денег к 1 июля алчные бюрократы из World Athletics не увидят. Денег нет: договориться о снижении суммы, не получилось, а найти необходимую Юрченко не смог.

Сумма действительно огромная: 5 миллионов штрафа за дело Лысенко, еще 5 миллионов надо положить на депозит (на них ВФЛА оштрафуют, если что-то подобное повторится), еще 1,6 миллиона - оплата за год работы комиссии Андерсена. Итого: 11,6 миллиона долларов США или почти 800 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Вот такое хреновое лето...