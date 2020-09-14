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Мария Ласицкене: Важно было начать этот странный сезон
14 сентября 09:55
автор: Юрий Волохов

Мария Ласицкене: Важно было начать этот странный сезон

В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 1,92 метра. После соревнований трехкратная чемпионка мира ответила на вопросы журналистов в режиме видеоконференции, организованной ВФЛА.

«ПОНЯТНО, ЧТО НИКАКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАРТОВ ДЛЯ НАС НЕ БУДЕТ»

– Какие ваши ощущения от чемпионата и довольны ли своим результатом?
– Это мой первый выход в нынешнем сезоне на открытый стадион, нужно было немного привыкнуть. Результатом недовольна, радует лишь, что стала чемпионкой России.

Нацеливалась ли на определенную высоту? Нет, такого не было. Просто, как обычно, вела борьбу за первое место.

– Изначально во время вступления вы располагались отдельно от остальных участниц. Так вам лучше настраиваться или это ради соблюдения социальной дистанции?
– Здесь несколько факторов: и соблюдение социальной дистанции, и погода. Солнце сильно пекло, поэтому в секторе находиться было некомфортно. А в тени был сильный ветер, я замерзала, поэтому расположилась отдельно, где чувствовала себя более комфортно. Двадцать человек в секторе – это много, приходилось долго ждать своей очереди.

– Есть ли у вас надежда, что удастся выступить на международных стартах?
– Эмоции по этому поводу только негативные, одно разочарование. Где-то внутри сидит надежда, что что-то изменится. Но все же я трезво рассуждаю и понимаю, что ничего не будет. Стараюсь не думать об этом, пытаюсь отвлечься. Важно было в принципе начать этот странный сезон. Нужно быть благодарной, что у меня ничего не болит, и не забивать голову неприятными мыслями.

– В середине августа ВФЛА выплатила штраф в размере 6,3 млн долларов World Athletics (WA). Есть ли какие-то подвижки по поводу выступления в нейтральном статусе. Что-то по этому поводу вам сообщают?
– Никто, ничего мне не сообщает, ни с кем я не связываюсь, и со мной никто не связывается. Мы все сидим в ожидании, но при этом понимаем, что этот летний сезон уже потерян в плане международных стартов. Из пяти последних лет, два с половиной года я не выступала на международной арене. И никто мне не ответил на вопрос: почему так получилось? Грустная тема, не хочу на ней зацикливаться.

«РАЗВЕ ЮРЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТ?»

– Вы не очень ладили с предыдущим руководством ВФЛА. Сейчас новое руководство во главе с Евгением Юрченко. Президент федерации с вами связывается, советуется?
– Разве Юрченко у нас президент?

– На сайте ВФЛА написано, что президентом является Юрченко.
– Если серьезно, никто со мной не общается, и я ни с кем из федерации не общаюсь. Сейчас карьеры спортсменов у наших чиновников стоят не на первом месте. Я это поняла еще весной. Разочаровалась и решила просто тренироваться, показывать хорошие результаты и надеяться на лучшее.

– Можете расшифровать, что вам стало понятно весной?
– То, что случилось с бывшей комиссией спортсменов. Как к нам, спортсменам, относились и как прислушивались к нашему голосу. Потом начались эти качели – выплатим или не выплатим вовремя штраф WA?И за две недели до дедлайна, до 1 июля, пошли разговоры, что ничего выплачивать не будут. Считаю, что ВФЛА было сделано недостаточно для спасения карьеры спортсменов.

– Но ведь сейчас выплатили штраф. Наметился какой-то позитив…
– Этот штраф нужно было выплатить до 1 июля. Тогда бы была совсем другая ситуация. С выплатой мы сильно опоздали, потеряли слишком много времени. Если б выплатили вовремя, к нам было бы больше доверия.

– Как относитесь к тому факту, что президент ВФЛА Евгений Юрченко вначале ушел с должности, затем вернулся?
– Ну как можно к этому относиться? Захотел ушел, захотел пришел. Это несерьезно.

– Прыгун с шестом Матвей Волков, которому 16 лет, переехал в Белоруссию и будет выступать за эту страну. Его тренер и отец – знаменитый в прошлом прыгун с шестом Константин Волков – мотивировал отъезд тем, что не видит будущего в России для сына в плане дальнейшей карьеры. У вас не было мыслей перебраться в другую страну?
– За все это время неопределенности и разочарований приходили разные мысли, но сейчас я не вижу смысла их озвучивать.

СТАТИСТИКА

Чемпионат России. Челябинск

Мужчины. Высота. 1. Иванюк – 2,24. 2. Асанов – 2,24. 3. Рудник – 2,19. 110 м с/б. 1. Шубенков – 13,31. 2. Шабанов – 13,69. 3. Шабанов – 13,91. Молот. 1. Пронкин – 75,83. 2. Романов – 75,67. 3. Лукьянов – 75,47. Диск. 1. Худяков – 62,18. 2. Добренький – 59,68. 3. Сидорченко – 57,83.

Женщины. Высота. 1. Ласицкене – 1,92. 2. Королева – 1,88. 3. Чичерова – 1,85. Шест. 1. Сидорова – 4,70. 2. Иванова – 4,50. 3. Гатауллина – 4,50. Тройной. 1. Конева – 14,74. 2. Нидбайкина – 14,27. 3. Прокопенко – 14,15.

источник: «Советский спорт»
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Мария Ласицкене: Важно было начать этот странный сезон
Мария Ласицкене: Важно было начать этот странный сезон
В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике. Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту с результатом 1,92 метра. После соревнований трехкратная чемпионка мира ответила на вопросы журналистов в режиме видеоконференции, организованной ВФЛА.
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