Мария Ласицкене: Важно было начать этот странный сезон

– Есть ли у вас надежда, что удастся выступить на международных стартах? – Эмоции по этому поводу только негативные, одно разочарование. Где-то внутри сидит надежда, что что-то изменится. Но все же я трезво рассуждаю и понимаю, что ничего не будет. Стараюсь не думать об этом, пытаюсь отвлечься. Важно было в принципе начать этот странный сезон. Нужно быть благодарной, что у меня ничего не болит, и не забивать голову неприятными мыслями.

– Изначально во время вступления вы располагались отдельно от остальных участниц. Так вам лучше настраиваться или это ради соблюдения социальной дистанции? – Здесь несколько факторов: и соблюдение социальной дистанции, и погода. Солнце сильно пекло, поэтому в секторе находиться было некомфортно. А в тени был сильный ветер, я замерзала, поэтому расположилась отдельно, где чувствовала себя более комфортно. Двадцать человек в секторе – это много, приходилось долго ждать своей очереди.

Нацеливалась ли на определенную высоту? Нет, такого не было. Просто, как обычно, вела борьбу за первое место.

– Какие ваши ощущения от чемпионата и довольны ли своим результатом? – Это мой первый выход в нынешнем сезоне на открытый стадион, нужно было немного привыкнуть. Результатом недовольна, радует лишь, что стала чемпионкой России.

– В середине августа ВФЛА выплатила штраф в размере 6,3 млн долларов World Athletics (WA). Есть ли какие-то подвижки по поводу выступления в нейтральном статусе. Что-то по этому поводу вам сообщают?

– Никто, ничего мне не сообщает, ни с кем я не связываюсь, и со мной никто не связывается. Мы все сидим в ожидании, но при этом понимаем, что этот летний сезон уже потерян в плане международных стартов. Из пяти последних лет, два с половиной года я не выступала на международной арене. И никто мне не ответил на вопрос: почему так получилось? Грустная тема, не хочу на ней зацикливаться.

«РАЗВЕ ЮРЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТ?»



– Вы не очень ладили с предыдущим руководством ВФЛА. Сейчас новое руководство во главе с Евгением Юрченко. Президент федерации с вами связывается, советуется?

– Разве Юрченко у нас президент?

– На сайте ВФЛА написано, что президентом является Юрченко.

– Если серьезно, никто со мной не общается, и я ни с кем из федерации не общаюсь. Сейчас карьеры спортсменов у наших чиновников стоят не на первом месте. Я это поняла еще весной. Разочаровалась и решила просто тренироваться, показывать хорошие результаты и надеяться на лучшее.

– Можете расшифровать, что вам стало понятно весной?

– То, что случилось с бывшей комиссией спортсменов. Как к нам, спортсменам, относились и как прислушивались к нашему голосу. Потом начались эти качели – выплатим или не выплатим вовремя штраф WA?И за две недели до дедлайна, до 1 июля, пошли разговоры, что ничего выплачивать не будут. Считаю, что ВФЛА было сделано недостаточно для спасения карьеры спортсменов.

– Но ведь сейчас выплатили штраф. Наметился какой-то позитив…

– Этот штраф нужно было выплатить до 1 июля. Тогда бы была совсем другая ситуация. С выплатой мы сильно опоздали, потеряли слишком много времени. Если б выплатили вовремя, к нам было бы больше доверия.

– Как относитесь к тому факту, что президент ВФЛА Евгений Юрченко вначале ушел с должности, затем вернулся?

– Ну как можно к этому относиться? Захотел ушел, захотел пришел. Это несерьезно.

– Прыгун с шестом Матвей Волков, которому 16 лет, переехал в Белоруссию и будет выступать за эту страну. Его тренер и отец – знаменитый в прошлом прыгун с шестом Константин Волков – мотивировал отъезд тем, что не видит будущего в России для сына в плане дальнейшей карьеры. У вас не было мыслей перебраться в другую страну?

– За все это время неопределенности и разочарований приходили разные мысли, но сейчас я не вижу смысла их озвучивать.

СТАТИСТИКА

Чемпионат России. Челябинск

Мужчины. Высота. 1. Иванюк – 2,24. 2. Асанов – 2,24. 3. Рудник – 2,19. 110 м с/б. 1. Шубенков – 13,31. 2. Шабанов – 13,69. 3. Шабанов – 13,91. Молот. 1. Пронкин – 75,83. 2. Романов – 75,67. 3. Лукьянов – 75,47. Диск. 1. Худяков – 62,18. 2. Добренький – 59,68. 3. Сидорченко – 57,83.

Женщины. Высота. 1. Ласицкене – 1,92. 2. Королева – 1,88. 3. Чичерова – 1,85. Шест. 1. Сидорова – 4,70. 2. Иванова – 4,50. 3. Гатауллина – 4,50. Тройной. 1. Конева – 14,74. 2. Нидбайкина – 14,27. 3. Прокопенко – 14,15.