Хайо Зеппельт: IAAF на ближайшем заседании не восстановит ВФЛА - Советский спорт
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    • Легкая атлетика03 декабря 2018 19:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Хайо Зеппельт: IAAF на ближайшем заседании не восстановит ВФЛА

    В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.

    4-5 декабря в Монако состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на которой будет подниматься вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил шансы ВФЛА на восстановление.

    «Прогноз редакции телеканала ARD: IAAF на (ближайшем) заседании совета не восстановит ВФЛА. В отличие от МОК и WADA, позиция IAAF не меняется, поскольку ВФЛА не выполнила все критерии восстановления», - написал Зеппельт в твиттере.

    26 сентября ВФЛА подала иск на необоснованность решения по включению в дорожную карту по восстановлению двух пунктов:

    – признание российскими властями выводов комиссии Ричарда Макларена о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами;

    – предоставление российскими властями информации и доступа к закрытым данным Московской антидопинговой лаборатории.

    Напомним, 20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

    #ВФЛА#ИААФ (IAAF)#зеппельт хайо#допинг
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