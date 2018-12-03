Хайо Зеппельт: IAAF на ближайшем заседании не восстановит ВФЛА

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.
4-5 декабря в Монако состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на которой будет подниматься вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил шансы ВФЛА на восстановление.
«Прогноз редакции телеканала ARD: IAAF на (ближайшем) заседании совета не восстановит ВФЛА. В отличие от МОК и WADA, позиция IAAF не меняется, поскольку ВФЛА не выполнила все критерии восстановления», - написал Зеппельт в твиттере.
26 сентября ВФЛА подала иск на необоснованность решения по включению в дорожную карту по восстановлению двух пунктов:
– признание российскими властями выводов комиссии Ричарда Макларена о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами;
– предоставление российскими властями информации и доступа к закрытым данным Московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, 20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.