Ласицкене выиграла «Битву полов» с лучшим результатом зимнего сезона (видео) - Советский спорт
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Легкая атлетика20 января 2019 22:16Источник: «Советский спорт»

Ласицкене выиграла «Битву полов» с лучшим результатом зимнего сезона (видео)

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на соревнованиях «Битва полов» в Москве.

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире – 2,03 м. Второй стала олимпийская чемпионка Анна Чичерова, которая преодолела высоту 2,01 м. Замкнул тройку лидеров Илья Иванюк, прыгнувший на 2,26 метра.

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Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

В «Битве полов» использовалась система подсчета очков Божидара Спириева, согласно которой 2,05 м у женщин равняются мужским 2,40 м, а 1,95 м – это 2,29 м.

Напомним, в прошлом году первенствовал Данил Лысенко, преодолевший планку на высоте 2,36 метра.

#ласицкене (кучина) мария#чичерова анна#иванюк илья
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