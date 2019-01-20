Ласицкене выиграла «Битву полов» с лучшим результатом зимнего сезона (видео)

Легкая атлетика 20 января 2019 22:16 Источник: «Советский спорт»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на соревнованиях «Битва полов» в Москве.

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире – 2,03 м. Второй стала олимпийская чемпионка Анна Чичерова, которая преодолела высоту 2,01 м. Замкнул тройку лидеров Илья Иванюк, прыгнувший на 2,26 метра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria) 20 Янв 2019 в 9:36 PST

В «Битве полов» использовалась система подсчета очков Божидара Спириева, согласно которой 2,05 м у женщин равняются мужским 2,40 м, а 1,95 м – это 2,29 м.

Напомним, в прошлом году первенствовал Данил Лысенко, преодолевший планку на высоте 2,36 метра.