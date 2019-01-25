Мария Ласицкене: Была уверенность в том, что получу допуск от IAAF

Легкая атлетика 25 января 2019 21:01 Источник: «РИА Новости»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что была уверена в том, что получит допуск на участие в международных соревнованиях.

- Допуск? Честно, я была спокойна, кажется, без какого-либо дерганья на лице приняла эту информацию. Почему-то у меня была уверенность, что будет так. Не хочу снова говорить обо всех переживаниях из-за нейтрального статуса. Хочу работать, поднимать свои результаты, соперничать в секторе с лучшими высотницами как в России, так и за рубежом, - приводит слова Ласицкене РИА «Новости».

Напомним, что Ласицкене была в числе 42 российских легкоатлетов, получивших 21 января допуски от IAAF для выступлений в нейтральном статусе.