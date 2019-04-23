ВФЛА дисквалифицировала двух спортсменов из-за допинга У Машинистовой и Халикова обнаружен гидрохлортиазид.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила на своем официальном сайте о дисквалификации Елены Машинистовой (прыжки в длину) и Руслана Халикова (толкание ядра).

В соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА 25-летняя Машинистова дисквалифицирована на один год с даты временного отстранения (30 октября 2018 года), а 27-летний Халиков – на шесть месяцев с даты временного отстранения (28 ноября 2018 года).

Таким образом, дисквалификация Халикова закончится 27 мая, а дисквалификация Машинистовой – 30 октября.

Оба спортсмена наказаны за наличие в допинг-пробе запрещенного вещества – гидрохлортиазида.

Кроме того, ВФЛА аннулировала результаты Халикова на чемпионате Уральского Федерального округа, который прошел в июне прошлого года в Челябинске.