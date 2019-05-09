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09 мая 2019 14:56Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

IAAF лишила российского спринтера допуска к международным стартам

Российский спринтер Игорь Образцов лишен допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета.

Данное решение было принято после того, как Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил Образцова, так как он ранее был временно дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за нарушения антидопинговых правил в апреле этого года во внесоревновательный период. IAAF уже уведомило Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о своем решении.

Образцов в феврале получил от IAAF допуск на международные соревнования в 2019 году в нейтральном статусе.

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