IAAF лишила российского спринтера допуска к международным стартам Российский спринтер Игорь Образцов лишен допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета.

Данное решение было принято после того, как Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил Образцова, так как он ранее был временно дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за нарушения антидопинговых правил в апреле этого года во внесоревновательный период. IAAF уже уведомило Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о своем решении.

Образцов в феврале получил от IAAF допуск на международные соревнования в 2019 году в нейтральном статусе.