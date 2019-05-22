Валентин Балахничев: В том, что нам не вернули флаг, есть и объективные причины Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев поделился мнением об актуальных проблемах российской легкой атлетики.

«В том, что нам до сих пор не вернули флаг, есть и объективные причины. В прошлом году все силы бросили на ближайшую проблему – зимние Олимпийские игры. Проблемы с легкой атлетикой оставили в покое. Государству теперь, видимо, придется помогать с поиском денег. Придется выплачивать деньги IAAF – 2 миллиона долларов. Это расходы на проведение расследования в ВФЛА.

В мое время это была предельная сумма. Сейчас для федерации она неподъемна. Сумма такая, что проще объявить федерацию банкротом и спокойно уйти от платежей», - цитирует Балахничева «Собеседник».

Напомним, ВФЛА до сих пор не восстановила свой статус под эгидой ИААФ вследствие многочисленных допинговых нарушений.

Российские легкоатлеты выступают на международных стартах на основании индивидуального допуска.