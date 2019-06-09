Совет IAAF продлил отстранение ВФЛА - Советский спорт
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09 июня 2019 15:17Легкая атлетика

Совет IAAF продлил отстранение ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен.

- Рабочая группа приняла во внимание последние заявления, что дисквалифицированные тренеры и врач продолжают работать с российскими атлетами. Если это так, возникают сомнения, способна ли ВФЛА обеспечить выполнение дисквалификации, - приводит слова Андерсена «РИА Новости».

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

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