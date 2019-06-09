Совет IAAF продлил отстранение ВФЛА

Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен.
- Рабочая группа приняла во внимание последние заявления, что дисквалифицированные тренеры и врач продолжают работать с российскими атлетами. Если это так, возникают сомнения, способна ли ВФЛА обеспечить выполнение дисквалификации, - приводит слова Андерсена «РИА Новости».
Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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