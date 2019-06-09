Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение Совета IAAF - Советский спорт
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09 июня 2019 17:56Легкая атлетика

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение Совета IAAF

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин так прокомментировал решение Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстанавливать полноправное членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.

«В условленный срок, до 1 июня была выплачена задолженность ВФЛА перед ИААФ. Сумма долга значительная — $3.22 млн, но мы смогли решить этот вопрос и сделали все возможное, чтобы подойти к Совету ИААФ в Монако «во всеоружии».​

Мы начинали восстановление с 40 критериев «дорожной карты», потом цифра критериев и требований выросла до 204, на сегодняшний день все критерии дорожной карты были выполнены.

Передача проб московской лаборатории в ВАДА произошла в срок, и сама база ЛИМС, и пробы изучаются специалистами ВАДА. Этот вопрос в компетенцию ВФЛА не входит, хотя и является ключевым. Ранее предполагалось, что ИААФ не будет увязывать результаты перепроверки проб с восстановлением федерации. Сейчас ситуация изменилась.

В сегодняшнем решении совета ИААФ было отмечено, что в российской легкой атлетике есть болевые вопросы, связанные с отстраненными тренерами и специалистами. Это часть нашей работы по изменению антидопинговой культуры, которую мы ведем в сотрудничестве с Минспорта, ОКР и РУСАДА.

Я хотел бы подчеркнуть, что упомянутые в журналистских расследованиях тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельностью в спорте. По вновь появившимся в СМИ фактах ВФЛА оперативно проинформировала региональную федерацию, региональное спортивное руководство и РУСАДА, которое сейчас ведет расследование. Факт того, что нарушения были, еще необходимо доказать», - приводит слова Шляхтин пресс-служба ВФЛА.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена.

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