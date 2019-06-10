Меньков поддержал недовольство атлетов в адрес ВФЛА

Чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков недоволен работой ВФЛА, чье членство в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года.
«Добро пожаловать на «Титаник». Сколько времени может уже продолжаться данная ситуация?! Почему я, спортсмен, не могу выступать на международных стартах, почему я должен быть постоянно в подвешенном состоянии?
Мы положили на это всю свою жизнь. Почему нас всех подвергают этому бесконечному унижению? Почему все молчат? Почему никто это не освещает? И чью честь мы в итоге защищаем! С чьим флагом мы выходим? Неужели мы нужны только тогда, когда удобно», - написал Меньков в своем инстаграме.
Ранее двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку. Ее призыв поддержали тренер Геннадий Габрилян и российская прыгунья в длину Дарья Клишина.
Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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