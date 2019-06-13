Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене.

Ласицкене призвала всех руководителей ВФЛА уйти в отставку после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение российской организации.

«Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус. Легко. А из-за чего? Из-за того, что есть решение совета IAAF, где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей и ВФЛА делает большие усилия, что федерация двигается», - цитирует Шляхтина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до Олимпиады в Токио из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА причастны к изготовлению документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года, после чего ИААФ сформировал рабочую группу по восстановлению под руководством норвежца Руне Андерсена. С момента приостановления членства ВФЛА российские спортсмены выступают в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.