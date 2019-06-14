Мария Ласицкене: Не удивлена попытками Шляхтина запугать меня

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене высказалась о словах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
В ответ на призыв Ласицкене уйти в отставку Шляхтин заявил, что российскую легкоатлетку могут обвинить в том, что она не является «сторонником изменения культуры в российской легкой атлетике, из-за чего она рискует лишиться нейтрального статуса».
«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – «дело Лысенко»)», – написала Ласицкене в инстаграме.
Напомним, Ласицкене призвала Шляхтина уйти в отставку после того, как Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) в очередной раз продлила отстранение ВФЛА.
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