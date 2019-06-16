Иванюк и Сидорова – призеры этапа «Бриллиантовой лиги»

В Рабате проходит шестой этап «Бриллиантовой лиги».
Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом с результатом 4,77 метра. Она уступила только американке Санди Моррис – 4,82.
Россиянин Илья Иванюк стал третьим в прыжках в высоту (2,28 м). Он уступил украинцу Богдану Бондаренко и японцу Наото Тобэ только по числу попыток.
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