Сергей Шубенков: От Маклауда больше пользы, чем вреда (видео) - Советский спорт
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17 июня 2019 11:34Легкая атлетикаЛипкин Антон

Сергей Шубенков: От Маклауда больше пользы, чем вреда (видео)

Российский легкоатлет победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о своей победе на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

28-летний российский легкоатлет занял первое место, опередив по ходу дистанции Омара Маклауда из Ямайки, который перед самым финишем упал и свалил Шубенкова.

«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда, – написал Шубенков в инстаграме. – Ну, вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш получился эпичный».

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А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш (свайп⬅️) получился эпичный 😆 🥇Me 13,12 SB =MR 💪 🥈Andrew Pozzi 🇬🇧 13,30. 🥉Gabriel Constantino 🇧🇷 13,41. I'm still happy to race against McLeod. I'm sure if it was't for him I wouldn't have ran this fast. And the photofinish (swipe ⬅️) wouldn't be so epic 😆 . #DiamondLeague #RoadToTheFinal #RabatDl #justdoit #RedBullRussia

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

Добавим, что ранее Шубенков занял третье место на втором этапе в Шанхае, где победил Маклауд, после чего выиграл четвертый этап в Риме.

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