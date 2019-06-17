Сергей Шубенков: От Маклауда больше пользы, чем вреда (видео) Российский легкоатлет победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о своей победе на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

28-летний российский легкоатлет занял первое место, опередив по ходу дистанции Омара Маклауда из Ямайки, который перед самым финишем упал и свалил Шубенкова.

«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда, – написал Шубенков в инстаграме. – Ну, вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш получился эпичный».

Добавим, что ранее Шубенков занял третье место на втором этапе в Шанхае, где победил Маклауд, после чего выиграл четвертый этап в Риме.