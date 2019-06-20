WADA передало AIU более 100 000 файлов из московской лаборатории

Об этом сообщает пресс-служба организации.
AIU получил около 110 тысяч файлов об образцах из легкой атлетики, собранные в период с 2012 по август 2015 года.
Ожидается, что специалисты приступят к анализу данных и должны будут предоставить доклад совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Напомним, совет IAAF 9 июня в очередной раз продлил срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплюЭкс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым. Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову. Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринтеБывший президент красно-белых не удивлен уходу Глушакова из «Спартака». Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками. Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Алексей Сафонов: ЦСКА решил главную задачу, а Семин пошутилИзвестный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.