WADA передало AIU более 100 000 файлов из московской лаборатории WADA передало Независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил (AIU) значительную часть данных по допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

AIU получил около 110 тысяч файлов об образцах из легкой атлетики, собранные в период с 2012 по август 2015 года.

Ожидается, что специалисты приступят к анализу данных и должны будут предоставить доклад совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, совет IAAF 9 июня в очередной раз продлил срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).