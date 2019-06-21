Мордовия расторгнет контракт между школой олимпийского резерва и охранной компанией Чегина

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин провел встречу с главой республики Мордовия Владимиром Волковым и министром спорта, молодежной политики и туризма республики Александром Савиловым, сообщает официальный сайт ВФЛА.
Стороны обсудили ситуацию с нынешней коммерческой деятельностью пожизненно дисквалифицированного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина.
По итогам встречи президент республики поставил задачу в короткий срок расторгнуть контракт между спортивной школой Олимпийского резерва по легкой атлетике Саранска и охранной компанией Чегина.
Напомним, ранее выяснилось, что компания Чегина получала государственные контракты на обеспечение безопасности школы, что вызвало вопросы о рабочей группы ИААФ по восстановлению ВФЛА.
«Очень надеюсь, что после встречи вопрос будет решен в короткий срок, и Чегин не будет больше фигурировать ни в отчетах рабочей группы ИААФ, ни в материалах журналистских расследований», – заявил Шляхтин.
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