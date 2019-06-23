Соколова выиграла золотую медаль на Европейских играх в Минске

Россиянка Елена Соколова показала лучший результат в прыжках в длину (6,76) на Европейских играх в Минске.
Таким образом, спортсменка из РФ выиграла золотую медаль.
Серебро досталось Анастасии Мирончук-Ивановой из Белоруссии (6,71), а третьей место заняла украинская спортсменка Марина Бех-Романчук (6,58).
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