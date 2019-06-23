Соколова выиграла золотую медаль на Европейских играх в Минске

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«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

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