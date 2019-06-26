455 легкоатлетов включены в пул тестирования РУСАДА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июня 2019 12:57Легкая атлетикаЛипкин Антон

455 легкоатлетов включены в пул тестирования РУСАДА

Российские легкоатлеты продолжают выступать на соревнованиях ИААФ в нейтральном статусе.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что в пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включены 455 легкоатлетов.

В пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) включены только восемь российских легкоатлетов, имеющие нейтральный статус:

Илья Шкуренев (многоборье),
Мария Ласицкене (прыжок в высоту),
Тимур Моргунов (прыжок с шестом),
Анжелика Сидорова (прыжок с шестом),
Василий Мизинов (спортивная ходьба),
Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),
Алексей Сокирский (метание молота),
Александр Лесной (толкание ядра).

Напомним, российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Это связано с отстранением ВФЛА, которое действует с ноября 2015 года.

В начале июня совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА. Подразделение ИААФ по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) намерено проверить информацию о том, что дисквалифицированные российские тренеры продолжают работать со спортсменами в России.

24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
24/06 20:45Футбол
Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньшеБывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
26/06 09:30Футбол
Адесойе Ойеволе: Мой отец – нигериец. Но за Нигерию я никогда не болелЭтот темнокожий парень родился в Москве, дебютировал в премьер-лиге в 28 лет, а в 36 забивал «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА, став одним из главных творцов сенсационного седьмого места «Оренбурга» по итогам РПЛ-2018/19.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/06 12:30Футбол
Чудеса Кубка Америки: Парагвай попал в плей-офф, не выходя на полеПоследним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.
25/06 20:30Футбол
Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
26/06 09:00Футбол
Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛБывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
26/06 09:15Футбол
Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнирСегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
26/06 13:00Хоккей
«Флайерз» предложили контракт Проворову. Он станет лидером на долгие годы22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
Новости
13:02 ММА Александр Бутенко: Хабиб сделает свое дело в бою с Порье, все решит его отменная борьба
12:57 Легкая атлетика 455 легкоатлетов включены в пул тестирования РУСАДА
12:47 Футбол Кокорин будет отбывать заключение в одной колонии с братом
12:46 Футбол Лимит на легионеров в РПЛ будет смягчен
12:40 Легкая атлетика ИААФ рассчитывает на отмену решения суда в отношении Семени
12:30 Формула-1 Франц Тост: Буду рад, если Квят вернется в «Ред Булл»
12:30 Хоккей Александр Овечкин: Орпик сыграл важнейшую роль в нашей первой победе в Кубке Стэнли
12:26 Хоккей Павел Буре: Рад тому, что Зубов попал в Зал славы
12:21 Формула-1 Даниил Квят: В Австрии можно почувствовать машину Формулы-1 в ее лучшем виде
12:14 Футбол Игрок «Крыльев Советов» госпитализирован с аппендицитом
12:14 Футбол Жена Боккетти – болельщику «Спартака»: Да он еще не уходит
12:07 Футбол Семак – о матче с «Локо» за Суперкубок России: Никакой недооценки не будет
12:04 Футбол Сильва объявил об уходе из «Манчестер Сити» после следующего сезона
11:59 Футбол Крузе станет игроком «Фенербахче»
11:53 Хоккей Сергей Зубов: Уилсон изменил мою игру и само понимание хоккея
11:45 Футбол Артета и Дайч могут возглавить «Ньюкасл»
11:40 ММА Макгрегор может посетить бой Нурмагомедов – Порье
11:31 Футбол Николай Рассказов: Надеюсь, в новом сезоне забью не один гол
11:26 Футбол Николай Рассказов: Очень рад, что Ещенко будет в «Спартаке» как минимум еще год
11:22 Футбол Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика