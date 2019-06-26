455 легкоатлетов включены в пул тестирования РУСАДА Российские легкоатлеты продолжают выступать на соревнованиях ИААФ в нейтральном статусе.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что в пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включены 455 легкоатлетов.

В пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) включены только восемь российских легкоатлетов, имеющие нейтральный статус:

Илья Шкуренев (многоборье),

Мария Ласицкене (прыжок в высоту),

Тимур Моргунов (прыжок с шестом),

Анжелика Сидорова (прыжок с шестом),

Василий Мизинов (спортивная ходьба),

Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),

Алексей Сокирский (метание молота),

Александр Лесной (толкание ядра).

Напомним, российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Это связано с отстранением ВФЛА, которое действует с ноября 2015 года.

В начале июня совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА. Подразделение ИААФ по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) намерено проверить информацию о том, что дисквалифицированные российские тренеры продолжают работать со спортсменами в России.