455 легкоатлетов включены в пул тестирования РУСАДА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что в пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включены 455 легкоатлетов.
В пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) включены только восемь российских легкоатлетов, имеющие нейтральный статус:
Илья Шкуренев (многоборье),
Мария Ласицкене (прыжок в высоту),
Тимур Моргунов (прыжок с шестом),
Анжелика Сидорова (прыжок с шестом),
Василий Мизинов (спортивная ходьба),
Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),
Алексей Сокирский (метание молота),
Александр Лесной (толкание ядра).
Напомним, российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Это связано с отстранением ВФЛА, которое действует с ноября 2015 года.
В начале июня совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА. Подразделение ИААФ по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) намерено проверить информацию о том, что дисквалифицированные российские тренеры продолжают работать со спортсменами в России.
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