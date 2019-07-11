Сергей Шубенков: Понимал, что если что-то скажу не то, меня могут лишить нейтрального статуса - Советский спорт
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11 июля 2019 09:03Легкая атлетика

Сергей Шубенков: Понимал, что если что-то скажу не то, меня могут лишить нейтрального статуса

Чемпион мира дал интервью «Советскому спорту».

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, что два года назад была реальная угроза лишения российских спортсменов нейтрального статуса.

– Эта угроза ощущалась вполне реальной в 2017 году? – сказал Шубенков в интервью «Советскому спорту». – Я часто получал запросы на интервью, мне задавали вопросы с некоторым подтекстом. Например: «Неужели, вот вы совсем-совсем не знали, что в России такое положение с допингом?» А помните еще тот кодекс поведения на ЧМ-2017? И я понимал, что если что-то скажу не то, что кому-нибудь просто не понравится, меня могут лишить нейтрального статуса. Реально этого опасался, поэтому не знал, что отвечать. Сидел на «измене», боялся лишнее слово сказать. Они же (IAAF. – Прим. ред.) постоянно говорят нам про культуру. А вдруг меня обвинили бы, что я не ту культуру несу в массы? На мой взгляд, я несу нужную культуру, оставаясь вне всевозможных списков Родченкова и Макларена, и продолжая тренироваться и выступать.

– Сейчас ситуация изменилась?
– Существенно. А ведь всего два года прошло. Сейчас точно можно говорить все, что угодно и тебе за это ничего не будет.

Полностью интервью с Шубенковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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