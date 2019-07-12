Пал мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности - Советский спорт
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12 июля 2019 23:20Легкая атлетикаКоноплев Александр

Пал мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности

Хассан было три года, когда Мастеркова поразила всех.

Голландка Сифан Хассан выиграла забег на одну милю (1609 метров) на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Она преодолела дистанцию за четыре минуты 12,33 секунды, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало россиянке Светлане Мастерковой. В 1996 году она показала результат четыре минуты 12,56 секунды.

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