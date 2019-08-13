Дарья Клишина: Слова Шляхтина – удар ниже пояса

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.
– В июне на заседании Совета ИААФ Всероссийскую федерацию легкой атлетики вновь не восстановили в правах. После этого Мария Ласицкене предложила всем виновным в создавшейся ситуации уйти в отставку. Какова ваша позиция по этому вопросу?
– Меня поразили слова президента федерации (Дмитрия Шляхтина. – Прим. ред.), что Мария может быть лишена нейтрального статуса. Это удар ниже пояса. Маша сейчас – эффективный посол всей российской легкой атлетики. Ей в ноги нужно поклониться за все, что она делает, за ее результаты. Не думаю, что кто-либо в истории сможет это повторить – выиграть все этапы Бриллиантовой лиги. Думаю, Мария имеет полное право на такую позицию.
Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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