Дарья Клишина: Слова Шляхтина – удар ниже пояса - Советский спорт
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13 августа 2019 10:45Легкая атлетика

Дарья Клишина: Слова Шляхтина – удар ниже пояса

Дарья Клишина стала гостем «Советского спорта».

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– В июне на заседании Совета ИААФ Всероссийскую федерацию легкой атлетики вновь не восстановили в правах. После этого Мария Ласицкене предложила всем виновным в создавшейся ситуации уйти в отставку. Какова ваша позиция по этому вопросу?
– Меня поразили слова президента федерации (Дмитрия Шляхтина. – Прим. ред.), что Мария может быть лишена нейтрального статуса. Это удар ниже пояса. Маша сейчас – эффективный посол всей российской легкой атлетики. Ей в ноги нужно поклониться за все, что она делает, за ее результаты. Не думаю, что кто-либо в истории сможет это повторить – выиграть все этапы Бриллиантовой лиги. Думаю, Мария имеет полное право на такую позицию.

Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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