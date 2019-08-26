Рудиша чудом не пострадал в страшном ДТП (фото) Двукратный олимпийский чемпион из Кении Дэвид Рудиша сообщил о столкновении своего автомобиля с автобусом.

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Судя по фото, легкоатлет чудом не пострадал.

– Спасибо всемогущему, что подарил мне жизнь. Ночью в субботу я выжил в ДТП. Я направлялся домой в и врезался в автобус, который ехал мне навстречу. Я в полном порядке, даже без травм. Спасибо за ваши молитвы! – написал рекордсмен в своем твиттере.