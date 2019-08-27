Чемпионка мира из Белоруссии отстранена за нарушение антидопинговых правил - Советский спорт
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27 августа 2019 14:39Легкая атлетикаЛипкин Антон

Чемпионка мира из Белоруссии отстранена за нарушение антидопинговых правил

Марина Арзамасова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 800 метров.

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова временно отстранена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit. 31-летняя Арзамасова подозревается в использовании запрещенного вещества.

Напомним, Арзамасова выиграла золото на дистанции 800 метров на чемпионате мира 2015 года в Пекине. Также на ее счету победа в этой же дисциплине на чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе.

В августе прошлого года Арзамасова родила вторую дочку, а в этом году возобновила карьеру и стала серебряным призером Европейских игр в Минске.

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