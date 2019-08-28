Юрий Борзаковский: После победы в Афинах меня встречали, как Юрия Гагарина 15 лет назад спортсмен из РФ показал лучший результат в забеге на 800 м.

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Известный российский легкоатлет Юрий Борзаковский поделился воспоминаниями о своей победе на Олимпиаде в Афинах.

«Спустя примерно месяц ощутил, что же я тогда сделал. Выиграть Олимпиаду было моей мечтой, за которой я следовал с 1997 года. Вот она сбылась, и осознание пришло спустя месяц, когда вернулся домой, а в Шереметьеве встречали (может, громко будет сказано), как Юрия Гагарина, который тоже что-то сделал впервые, чего ещё никто никогда не делал. Ощущения были именно такие», – цитирует Борзаковского RT.