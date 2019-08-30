Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет

«По информации сайта независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) российская спортсменка Екатерина Рыжова (Медведева) (спортивная ходьба, Республика Мордовия, тренеры: Ерохина Ирина Алексеевна, Бычков Иван Михайлович, Станкина Ирина Васильевна, Никитин Сергей Владиленович) признана нарушившей антидопинговые правила ИААФ (п.2.2. «Использование/попытка использования запрещенного метода») и дисквалифицирована на 8 лет с даты начала временного отстранения – 27 марта 2019 года», - говорится в сообщении ВФЛА, опубликованном на официальном сайте организации.
Для спортсменки это уже второе нарушение антидопинговых правил. Первое было с 13.06.2013 по 12.06.2015 за применение ЭПО.
Также отмечается, что результаты спортсменки с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года подлежат аннулированию.
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