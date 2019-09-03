Шубенков выиграл бронзу на Мемориале имени Ханжековича Соревнования прошли в Загребе (Хорватия).

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Россиянин Сергей Шубенков показал третий результат в беге на 110 м с барьерами на Мемориале имени Бориса Ханжековича.

Действующий чемпион мира преодолел всю дистанцию за 13,54 секунды. Лучшим оказался представитель Барбадоса Шейн Брэтуэйт. Его результат – 13,47 секунды, а серебро выиграл южноафриканец Антонио Алкана (13,49).

В беге на 400 метров среди женщин лучшей оказалась американка Филлис Фрэнсис (51,02). Второе место за еще одной спортсменкой из США Эллисон Феликс (51,67). Третье место заняла Ига Баумгарт-Витан из Польши (51,90).

Добавим, что россиянка Алена Мамина финишировала на шестой позиции. Ее результат – 52,60 секунды.