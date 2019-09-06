Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» - Советский спорт
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06 сентября 2019 22:45Легкая атлетикаКоноплев Александр

Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла финальный этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Она победила с результатом 1,99 м. Второе место у Юлии Левченко (1,97 м) из Украины, третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м).

Ласицкене выиграла 18-е соревнование подряд.

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