Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла финальный этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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Она победила с результатом 1,99 м. Второе место у Юлии Левченко (1,97 м) из Украины, третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м).

Ласицкене выиграла 18-е соревнование подряд.