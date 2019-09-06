Шубенков – третий в финале «Бриллиантовой лиги» Россиянин Сергей Шубенков показал третий результат в беге на 110 метров с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

Загрузка... Шубенков преодолел дистанцию за 13,33 секунды. Победителем финала стал испанец Орландо Ортега (13,22), а второе место занял ямаец Рональд Леви (13,31). Шубенков не побеждал на соревнованиях с 16 июня.