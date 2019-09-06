Шубенков – третий в финале «Бриллиантовой лиги»

Шубенков преодолел дистанцию за 13,33 секунды.
Победителем финала стал испанец Орландо Ортега (13,22), а второе место занял ямаец Рональд Леви (13,31).
Шубенков не побеждал на соревнованиях с 16 июня.
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