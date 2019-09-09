Сидорова выиграла соревнования в прыжках в высоту на матче Европа – США Первая победа России в межконтинентальном матче.

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Россиянка Анжелика Сидорова показала лучший результат на соревнованиях в прыжках с шестом на матчевой встрече сборных Европы и США в Минске. Он преодолела отметку в 4,85 метра.

Второе место – у гречанки Екатерини Стефаниди (4,70), а третье – у американки Кэти Нэйджотт (4,70).

Соревнования Европа – США завершатся 10 сентября.