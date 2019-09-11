Сергей Шубенков: Профессиональный спортсмен настолько хрупкий, что дунешь – и все начинает развалива Шубенков пропустил два места из-за травмы.

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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о причинах длительного восстановления после травмы, полученной в результате столкновения с Омаром Маклаудом.

«Оказалось, что профессиональный спортсмен топового уровня настолько хрупкий, что можно дунуть – и все начинает разваливаться, как карточный домик, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего Шубенкова. – Находиться на пределе своих возможностей дорогого стоит, и если что-то пойдет не так, то потянет одно за другим».

Напомним, в результате падения после финиша от столкновения с Маклаудом Шубенков получил ссадины. Однако после этого у российского легкоатлета воспалилось колено, и заболела поясница. В результате он пропустил два месяца.