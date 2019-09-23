Чичерова не получила нейтральный статус из-за нового допинг-скандала Все очень серьезно.

Олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой отказано в получении нейтрального статуса, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Причина – перепроверка данных московской антидопинговой лаборатории, которые могли быть подделаны в конце 2018 года.

Кроме Чичеровой нейтральный статус не получили Анна Авдеева и Алена Гордеева (толкание ядра), Антонина Кривошапка (400 м), Александра Гуляева и Екатерина Завьялова (800, 1500 м), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Максим Якушев (3000 м с/п), Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска) и Елена Лашманова (спортивная ходьба).

Напомним, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом из-за допинг-скандала 2015 года.