ИААФ продлила отстранение ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз подряд продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

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– Совет единогласно принял решение, что ВФЛА на данный момент не может быть восстановлена в правах, – сказал Андерсен.

Таким образом на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре (27 сентября – 6 октября) россияне снова выступят в нейтральном статусе.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года.