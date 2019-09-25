Ольга Богословская: Ласицкене пытается обезопасить свое участие в Олимпиаде Ласицкене заявила, что уедет тренироваться в другую страну, если РУСАДА будет лишен статуса соответствия.

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Бывшая легкоатлетка Ольга Богословская прокомментировала заявление двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене о том, что она уедет тренироваться в другую страну в случае дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Она пытается обезопасить свое участие в Олимпиаде, – приводит RT слова Богословской. – Если РУСАДА лишат статуса соответствия, то проведение тренировок за рубежом может быть логичным шагом.

Маша будет находиться в юрисдикции другой страны, следовательно, к ней будут приходить допинг-офицеры этого государства».

Напомним, в понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло дело о соответствии РУСАДА после того, как в результате анализа данных, полученных в январе этого года из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.