Сидорова – чемпионка мира в прыжках с шестом Первое золото российских спортсменов на ЧМ-2019.

Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Ее результат – 4,95. Второе место заняла американка Санди Моррис (4,90), бронза – у Екатерини Стефаниди из Греции (4,85).

Это первая победа российской команды на мировом первенстве.