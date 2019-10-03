Юрий Борзаковский: Серебро Шубенкова с золотым отливом - Советский спорт
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03 октября 2019 00:17Легкая атлетикаКоноплев Александр

Юрий Борзаковский: Серебро Шубенкова с золотым отливом

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рад второму месту Сергея Шубенкова в финале бега с барьерами на 110 метров на чемпионате мира в Дохе.

Россиянин уступил американцу Гранту Холлоуэю 0,05 секунды.

– Сегодняшнее второе место Сергея Шубенкова сродни победе, он завоевал серебро с золотым отливом. И это не преувеличение, достаточно вспомнить, как трудно Шубенков набирал форму после того злосчастного падения в июне в Марокко, когда он столкнулся с Маклеодом. Уверен, что Сергей Шубенков подойдет к Олимпийским играм в Токио в оптимальной форме и будет бороться там за медали самого высокого достоинства, – приводит слова Борзаковского ТАСС.

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