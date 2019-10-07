Мария Ласицкене: Советую Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей команды Трехкратная чемпионка мира в очередной раз призвала президента ВФЛА к отставке.

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене прокомментировала заявление президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрием Шляхтиным о том, что у него ровные отношения со спортсменкой.

«У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА. У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2,03 подошел и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде, мотивируя это тем, что я там буду одна...

Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды – руководство ВФЛА должно уйти в отставку», – написала 26-летняя Ласицкене в инстаграме.

Напомним, Ласицкене призвала Шляхтина уйти в отставку еще в июне после того, как Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) в очередной раз продлила отстранение ВФЛА.

На двух последних чемпионатах мира Ласицкене победила в нейтральном статусе.